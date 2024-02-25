Лунный посевной календарь на март 2024 года:
Убывающая Луна – с 1 по 9 марта.
Новолуние – 10 марта.
Растущая Луна – с 11 по 24 марта.
Полнолуние – 25 марта
Убывающая Луна – с 26 по 31 марта.
Растущая луна – самый благоприятный период для высаживания зелени, комнатных и садовых цветов, а также любых культур, плоды которых формируются в надземной части.
Убывающая луна – хорошее время для высадки в грунт и на рассаду корнеплодов, так как эта фаза Луны способствует активному росту корневой системы и обеспечивает хороший урожай картофеля, моркови, свеклы, редиса.
Период полнолуния (включая день до и после даты) – неблагоприятное время для посева или посадочных работ, так как растение будет недополучать питание, ростки будут болезненными, а урожай – скудным. В полнолуние хорошо бороться с сорняками, но важно при этом не потревожить корневую систему растущих на грядке культур.
В период новолуния (включая день до и после даты) также не рекомендуется сеять рассаду или сажать молодые растения в грунт. Рассада может получиться тонкой и высокой, что сведет к минимуму ее приживаемость в процессе пересадки. Но в эти дни можно заниматься обрезкой и выполнять работы, направленные на борьбу с сорняками или вредителями.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки в марте
Помидоры (томаты), физалис – 12-23 марта.
Перец (горький, сладкий), баклажаны – 12-23 марта.
Огурцы, кабачки, тыква, арбузы и прочее – 12-23 марта.
Бобовые – 1-8, 27-31 марта.
Капустные – 12-23 марта.
Зеленые культуры – 1-8, 27-31 марта.
Корнеплоды – 1-8, 27-31 марта.
Картофель – 1-8, 27-31 марта.
Лук, чеснок – 12-23 марта.
Ягодные культуры – 12-23 марта.
Плодовые культуры – 12-23 марта.
Однолетние цветы – 12-23 марта.
Дву- и многолетние цветы – 12-23 марта.
Комнатные цветы – 12-23 марта.
Луковичные, клубневые, клубнелуковичные – 1-8, 27-31 марта.