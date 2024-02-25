Лунный посевной календарь на март 2024 года:

Убывающая Луна – с 1 по 9 марта.

Новолуние – 10 марта.

Растущая Луна – с 11 по 24 марта.

Полнолуние – 25 марта

Убывающая Луна – с 26 по 31 марта.

Растущая луна – самый благоприятный период для высаживания зелени, комнатных и садовых цветов, а также любых культур, плоды которых формируются в надземной части.

Убывающая луна – хорошее время для высадки в грунт и на рассаду корнеплодов, так как эта фаза Луны способствует активному росту корневой системы и обеспечивает хороший урожай картофеля, моркови, свеклы, редиса.

Период полнолуния (включая день до и после даты) – неблагоприятное время для посева или посадочных работ, так как растение будет недополучать питание, ростки будут болезненными, а урожай – скудным. В полнолуние хорошо бороться с сорняками, но важно при этом не потревожить корневую систему растущих на грядке культур.

В период новолуния (включая день до и после даты) также не рекомендуется сеять рассаду или сажать молодые растения в грунт. Рассада может получиться тонкой и высокой, что сведет к минимуму ее приживаемость в процессе пересадки. Но в эти дни можно заниматься обрезкой и выполнять работы, направленные на борьбу с сорняками или вредителями.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки в марте

Помидоры (томаты), физалис – 12-23 марта.

Перец (горький, сладкий), баклажаны – 12-23 марта.

Огурцы, кабачки, тыква, арбузы и прочее – 12-23 марта.

Бобовые – 1-8, 27-31 марта.

Капустные – 12-23 марта.

Зеленые культуры – 1-8, 27-31 марта.

Корнеплоды – 1-8, 27-31 марта.

Картофель – 1-8, 27-31 марта.

Лук, чеснок – 12-23 марта.

Ягодные культуры – 12-23 марта.

Плодовые культуры – 12-23 марта.

Однолетние цветы – 12-23 марта.

Дву- и многолетние цветы – 12-23 марта.

Комнатные цветы – 12-23 марта.

Луковичные, клубневые, клубнелуковичные – 1-8, 27-31 марта.