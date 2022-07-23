Второй урожай? А кто против!

В разгар лета, когда собран первый урожай картофеля, моркови и других овощей, пора приступать к новым посевным работам. В наших теплых краях вполне можно снимать по два, а то и по три урожая. И радовать себя свежими продуктами с огорода вплоть до глубокой осени.

Общие правила

Главная составляющая местного земледелия – вода. Солнца у нас с избытком, земля благодарная, и если есть полив, то вырастет все что угодно. Поэтому, как только освободились площади после уборки первого урожая, приступайте к июльским посадкам.

Есть несколько условий, которые стоит соблюдать для получения хорошего результата.

Перед посадкой необходимо тщательно очистить место, удалить сорняки, перекопать грядку и хорошо залить ее водой, чтобы почва смогла пропитаться вглубь на 10-15 см. Если почва бедновата, внесите удобрения: на 1 кв. метр – 30 г мочевины, 15-20 г сульфата калия и 45 г суперфосфата. При посадке отдайте предпочтение скороспелым сортам: так вы быстрее дождетесь урожая.

Выбирая растения для повторного посева, обязательно учитывайте правила севооборота. Нельзя, чтобы в качестве предшественников на грядке росли представители одного вида, они должны быть из разных ботанических семейств и не иметь общих болезней и вредителей.

Для быстрых всходов перед посадкой семена желательно замочить и прорастить. Пророщенные семена высевайте в хорошо залитые водой бороздки.

Не забывайте мульчировать междурядья. Чтобы сорная трава не забивала ваши грядки, засыпьте проходы между ними скошенной и повяленной травой или соломой.

Картошки много не бывает

Как только на ваших дачных участках созрела картошка, посаженная весной, выкапывайте ее всю сразу и помещайте на хранение в погреб. А на этом месте после внесения удобрений можно посадить новую. Первого сбора вам хватить до самых холодов, ну а второй прокормит вас до будущей весны. Ведь клубни, убранные осенью, лучше хранятся и позже прорастают. К слову, сажать картофель можно на месте, освободившемся после салатной зелени, лука, редиса, чеснока и т. п.

Со второй картошкой у вас будет меньше хлопот, потому что вредители уже не так активны, как весной, да и сорняки из-за отсутствия лишней влаги растут не так бурно – реже пропалывать.

Для посадки можно выбирать клубни урожая прошлого года. Их не придется как-то особенно готовить: к июлю такой семенной картофель обычно уже готов. Его лишь нужно поместить в прогретую увлажненную почву для пробуждения и начала активного развития. Единственное «но»: до середины лета вам как-то придется сохранить этот посадочный материал в целости и сохранности. Ведь в землю высаживаются только здоровые и неповрежденные клубни, иначе не избежать болезней растения.

Если прошлогодней семенной картошки вам не достать, сажайте ту, что совсем недавно выкопали из земли. Главное в этом случае – ускорить процесс прорастания «глазков». Клубни нового урожая следует продезинфицированным острым ножом разрезать пополам (особенно крупные разрежьте на несколько частей) и на час замочить в растворе любого стимулятора роста (янтарной кислоты, гиббереллина и т. п.). После замачивания подготовленные клубни тут же высаживают. Если стимулятор роста вам недоступен, то сажайте без него, но в этом случае разрезание клубней – процедура обязательная.

Глубина посадки – 6-8 см, расстояние в ряду – 50-60 см друг от друга. Грядки в обязательном порядке надо хорошо мульчировать: в разгар летнего сезона держится сильная жара, и для нормального развития клубней растениям жизненно необходимо обеспечивать защиту от перегрева. Для этого можно использовать солому или ботву, оставшуюся от первой картошки.

Обязательная составляющая при выращивании картофеля летом – своевременный и обильный полив. Помните только, что ни в коем случае нельзя делать это в жару, иначе можно «сжечь» всходы, к тому же влага и жара способствуют развитию болезней. Остальной уход не отличается от весеннего: своевременное окучивание влажной землей, прополка при необходимости и т. п.

Не забывайте про удобрения. Во время наращивания ботвы внесите на грядки по 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия на 1 кв. метр. В период бутонизации подкормите картофель золой из расчета 50-100 г на 1 кв. метр. Сразу после цветения побалуйте свои растения фосфором: удобрите их суперфосфатом из расчета 30-40 г удобрения на 1 кв. метр.

Если все сделать правильно, то картошка, посаженная летом, порадует вас отличным качественным урожаем.

Наперед скажем, что осенью за неделю-две до предполагаемой уборки скосите картофельную ботву. Выкопанный картофель в течение нескольких дней просушите в проветриваемом месте, отсортируйте и отправьте на хранение.

Красная польза

Свекла и морковь традиционно и заслуженно считаются лучшими овощами для салатов и соков осенью и зимой. Без них не приготовить ни борща, ни винегрета. Они также хороши для контроля веса, поскольку очень богаты витаминами и минералами, но практически не содержат калорий. Это ли не повод посадить их сейчас побольше.

Чтобы получить молодую сочную морковку в октябре, высевайте ее в июле. Она прекрасно растет на грядках, откуда недавно убрали салат, лук, шпинат и прочие зеленые овощи. Подойдут также места после ранней картошки и капусты.

Грядку для моркови удобряют золой

(100-200 г/кв. метр), глубоко перекапывают и разравнивают. Всходы дважды прореживают. Важно не допускать пересыхания почвы, особенно в первый месяц.

Для посадки свеклы выбирают открытый участок, в идеале – с легким притенением в наиболее жаркое время дня. Свекла предпочитает питательный, но не слишком «тяжелый» грунт. Основное, в чем нуждаются растения, – правильный полив, этот овощ очень негативно относится к застою воды в почве. С удобрениями чрезмерно усердствовать не нужно, достаточно одной подкормки. Свекла предпочитает узкие грядки, на них она развивается намного быстрее, корнеплоды получаются крупнее и вкуснее.

Зелень без перерыва

Щавель тоже можно сеять в середине лета. Лучше на месте, где до этого росли горох, картофель или ранние огурцы. Если посеять семена в середине лета, то до наступления устойчивых заморозков успеют сформироваться розетки листьев.

Шпинат будет хорошо расти после картофеля, редиса, свеклы или ранней капусты.

Для ускорения появления всходов за 1-2 часа до посадки лучше замочить семена в воде. Первые всходы появятся через 7-10 дней, а спустя месяц можно будет приступать к уборке первого урожая.

Укроп вообще можно высевать каждые две недели на протяжении всего лета. Ускорить всхожесть семян поможет метод температурного контраста. Для начала погружаем семена в горячую воду на 15-20 минут, а затем резко остужаем в холодной воде. После этого семена просушиваем до сыпучего состояния и высеваем.

Редис сейте на месте, освободившемся после раннего картофеля. Замечено, что когда световой день становится более коротким, растение перестает уходить в стрелку.

Дайкон, посеянный в июле и собранный в октябре, отлично сохраняется всю зиму, совершенно не теряя свежести. Кроме того, значительно снижается риск поражения его вредителями.

Если вы хотите иметь свои свежие огурчики до глубокой осени, то можно подсадить их еще и в июле. Главное питательное вещество в этот период – калийные удобрения. Полив огурцам нужен умеренный, так как избыточная влажность почвы провоцирует грибковые болезни.

В июле рекомендуется высаживать раннеспелые сорта капусты с максимально коротким сроком вегетации. Еще можно успеть посеять семенами цветную капусту и брокколи.

Сейчас еще не поздно сажать горох, фасоль и бобы. Созревают бобовые и так достаточно быстро, но для ускорения всхожести семена перед посевом лучше прорастить их, замочив в воде. Сначала их замачивают в теплой воде на 10-12 часов, затем заворачивают во влажную ткань и держат в тепле, пока они не «проклюнутся».

Земляничная поляна

Середина лета – подходящее время для высадки клубники как обычной, так и ремонтантной. До осенних холодов кустики успеют адаптироваться к новым условиям, сформировать корневую систему, что важно для успешной зимовки. Для клубники выбираем место с достаточным солнечным освещением и плодородной почвой. Она не будет нормально расти и развиваться в тени или полутени. Грядку перекапываем, по ходу избавляясь от сорняков. Саженцы погружаем в лунки глубиной 12-15 см, хорошо удобренные (на дно лунки можно бросить горсть перегноя, смешанного с древесной золой) и залитые водой. Примерный интервал посадки – 30-35 см. В процессе высадки контролируйте положение корней, не давая им загнуться вверх или в стороны – такие кусты, скорее всего, погибнут. Нельзя засыпать землей точку роста – «сердечко».

Учтите, что ремонтантная клубника ближе к осени начнет формировать цветоносы. Их обязательно срезают, чтобы растение не тратило силы и успешно перезимовало.

Яна КОТТ

Лунный календарь

Благоприятные дни в июле 2022 года для посадки и посева овощей, зелени, а также ухода за ними:

помидоры – 15-19, 22;

огурцы – 20-22;

перец, баклажаны – 17-19, 22;

капуста – 20-22, 26-28, 30, 31;

картофель – 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27;

зелень – 17-20, 22, 23, 26-28;

чеснок (уборка) – 15, 20-25, 30, 31;

посадка озимого – 15, 17, 21, 22, 30, 31;

редька, редиска, сельдерей корневой – 30, 31;

лук – 17-22;

морковь – 30, 31.