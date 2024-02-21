Неуловимого мошенника в бегах поймали полицейские в Шымкенте

Полицейские южного мегаполиса оказали большую услугу своим коллегам из солнечного Узбекистана. Спустя 14 лет поисков на территории Шымкента был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в крупном мошенничестве.

Мужчину выявили сотрудники миграционной службы Туранского РУП в ходе проведения рейдов.

Установлено, что он долгие годы скрывался от уголовного преследования. В 2010 году в Ташкенте за совершение мошенничества в крупном размере в отношении его было зарегистрировано уголовное дело.

За нарушение законодательства РК в области миграции мужчина привлечен к ответственности по статье 517 КоАП. А также его депортировали в Узбекистан, где дальше им займутся правоохранительные органы.