Новый поворот в деле Максута Исахова: адвокаты выразили недоверие суду

Резонансный судебный процесс Максута Исахова обрастает новыми подробностями.

Экс-замакима Шымкента обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Кому и какую сумму хотел передать бывший заместитель акима, остается тайной спустя 7 месяцев после задержания.

В ходе предварительного слушания адвокат подсудимого ходатайствовала о том, чтобы дело передали на рассмотрение суда в другом регионе.

Кроме того сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на ухудшение состояние здоровья подсудимого. Однако ходатайство было отклонено.

Дело находится на рассмотрении специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента. Сам Исахов ждет решение представителей Фемиды в СИЗО.

Самидин Темиралиев, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Мы провели предварительное слушание. Адвокаты просили направить дело в подсудность другого региона. Они оказали недоверие нашим судам и прокурорской работе. В связи с чем данное ходатайство было отклонено. Они обжаловали постановление суда и дело рассматривается в апелляционном порядке».

Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020-го года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.

Расследование в отношении Исахова длится с июля 2023 года. Дело находилось на контроле департамента комитета национальной безопасности Шымкента и детали не озвучивались. По некоторым данным, экс-зам-акима подозревают в получении взятки в размере 200 тыс. долларов — это около 90 млн тенге, по крайней мере так говорится в одном из телеграм-каналов.