Биометрическая система доступа для учеников внедрена в школе Шымкента

Для оптимизации учебного процесса в школе №65 внедряется новый проект. Для интеграции в одну систему таких услуг, как вход в образовательное учреждение, столовую, обращение в библиотеку запущен отечественный продукт. Сервис «Alaqan Mektep» будет апробирован в пилотном режиме.

Достаточно приложить ладонь и устройство моментально считает биометрические данные учащегося. Пилотный проект «Алақан мектеп» апробируют в 65 школе Шымкента. Пока в базе 15 учащихся. Если остальные родители школьников дадут своё согласие, инновационным решением охватят всех детей.

Алмас Кайыпов, директор школы №65: «Проект «Алақан мектеп» работает в нашей школе в пилотном режиме. Пропускную систему установили в основном блоке. Мы планируем провести встречи с родителями, чтобы разъяснить пользу биометрического сервиса«.

Сервис работает за счет идентификации рисунка вен на ладони. Отпечатков пальцев не требуется. Родители, посредством мобильного приложения, смогут контролировать время входа и выхода ребёнка со школы, узнавать о его покупках в столовой и многое другое. Школьники уже успели оценить новшество.

Разработчики трудились над биометрическим сервисом четыре года. По словам специалистов, данными учащихся не смогут воспользоваться посторонние, проект имеет несколько степеней защиты.

Канат Сарсенбаев, технический директор проекта: «Есть документ об информационной безопасности. Она четырёхуровневая. Мы получили его от министерства. Все серверы размещены в нашей стране. Обеспечена безопасность. Проект «Alaqan Mektep» автоматизирует работу школы, столовой и библиотеки. Теперь можно увидеть, когда ученик вошел в школу и вышел. Нет необходимости давать детям наличные. Биометрические данные учеников находятся в единой базе».



Городское управление образования рассматривает несколько проектов обеспечения безопасности школьников. Один из них — карточная пропускная система.

Алақан мектеп стал для шымкентских школ новшеством этого учебного года. Специалисты говорят, готовят оценку двум проектам, чтобы выбрать наиболее эффективную из нескольких программ, которые сейчас тестируются в пилотном режиме.

Дильбар Курбанова, главный специалист управления образования г. Шымкента: «Проход и выход через турникет, посещение столовой и получение доступа к учебным процессам должны производиться через единую карту. Не должно быть так, что через турникет проводят одну карту, а обеды — через другую. Согласно поручению президента, всё должно осуществляться с одной карты. Это удобно».



Для организации контроля и управления доступом к объектам образования также используются модули распознавания лица «Face ID». Кроме того, школы оснащены «тревожными кнопками», подключенными к ЦОУ.