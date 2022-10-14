Экс-сотрудники управления культуры Шымкента похитили 610 млн тенге

В Шымкенте вынесли приговор по делу о хищении 610 миллионов тенге.

На скамье подсудимых оказались главные бухгалтеры управления культуры Шымкента, концертной организации «Мадениет уйі» и бизнесмен, который был с ними в сговоре. Их признали виновными в присвоении и растрате государственных денег. По данным суда, обвиняемые во время карантина написали в отчете, что провели концерт, а не деле никакого мероприятия они не организовывали. В суде также рассказали, что изначально по делу проходили 6 подозреваемых, однако трех подсудимых признали невиновным и отпустили из зала суда.

Абсаттар Шахидинов, судья:

«Один из подсудимых — это частный предприниматель. На его имя и имя его родственников были открыты частные субъекты. На эти субъекты были отправлены государственные средства, под предлогом, что они провели культурно-массовые мероприятия. По поводу трех подсудимых, которые были выпущены из зала суда, они являются руководителем, исполняющим обязанности руководителя и бухгалтером управления культуры. Бухгалтер получил 7 лет условного срока. А главного бухгалтера управления культуры и бизнесмена приговорили к 7 годам лишения свободы. Главного бухгалтера концертной организации «Мадениет уйі» приговорили к 8 годам».