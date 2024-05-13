В Шымкенте назначили нового руководителя Управления жилья

После скандального задержания Азата Момынова, исполняющего обязанности руководителя Управления жилья, официально был назначен новый глава ведомства. Им стал 36-летний Азат Исламов, передает OTYRAR.

Сегодня, 13 мая, приказом акима Габита Сыздыкбекова на должность руководителя Управления жилья был утвержден Азат Исламов- уроженец Шымкента. Информацию об этом в понедельник вечером распространила пресс-служба местной администрации. Азат Исламов родился 16 ноября 1987 года. С 2010 года в акимате Алматинской области начался его профессиональный путь с должности главного специалиста Аппарата акима Талгара. Позже перевелся в акимат южной столицы и до 2024 года проработал на разных должностях в Управлениях: градостроительного контроля, жилищной политики, развития коммунальной инфраструктуры. В феврале текущего года был назначен исполняющим обязанности руководителя Управления жилья города Шымкента.

Напомним, его предшественник Азат Момынов был публично задержан Антикоррупционной службой 5 февраля прям во время заседания в акимате. Его подозревают в хищении 120 млн тенге, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности. Произошедшее было снято на видео и опубликовано во всех республиканских СМИ. Инициатива столь громкого задержания принадлежала акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову. Тогда он уверенно заявил, что будет и впредь «избавляться» от коррумпированных чиновников.