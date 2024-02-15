Тариф на воду в Казахстане станет дороже

В министерстве водных ресурсов обсуждают вопросы сохранения воды и обновления водопроводных сетей по всей стране.

В первую очередь там решили заняться тарифами. Теперь казахстанцы будут платить за воду по разным прайсам. Для тех, кто потребляет больше трех кубометров в месяц, живительная влага будет дороже. Дополнительные деньги компании должны будут потратить на реконструкцию сетей и оборудования.

«Министерство нацэкономики говорит, с введением этого тарифа, у тех организаций которые воду подают в течение 5 лет доход составил 13 миллиардов тенге. За счет увеличения тарифов. Теперь эти 13 миллиардов они должны в первую очередь направить на установку очистных сооружений которые будут повторное использование», — говорит Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов РК.

Вода на этих сооружениях пройдет несколько этапов очистки, чтобы затем использовать ее повторно, для технических нужд, а также на автомойках, саунах и даже в банных комплексах. Только последние потребляют в год около 120 миллионов кубометров воды.

На мытье одной легковой машины расходуется 200-250 литров воды. Чтобы помыть грузовик или автобус требуется 500-700 литров. Для этих нужд, уверены водники, должны использовать вторичную, очищенную воду. Но, говорят эксперты, за качеством воды после очистки нужно будет установить жесткий контроль. Сейчас работа некоторых действующих очистных сооружений вызывает немало вопросов.

«Я был практически на всех объектах водных которые были построены за последние 15-20 лет, так вот эти объекты не работают. Водный вопрос в Казахстане решить невозможно без общественного контроля, с привлечением отраслевых специалистов на постоянной системной основе», — говорит Булат Касымов, заместитель председателя ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана».

Наша страна географически и климатически является вододефицитной. Эксперты говорят, без принятия эффективных водосберегательных технологий, с каждым годом, ситуация будет только усугубляться. И уже в скором времени казахстанцы могут столкнуться с дефицитом живительной влаги.