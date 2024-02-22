В Казахстане хотят ввести пожизненное лишение свободы за педофилию

Пожизненным заключением будут карать за педофилию и убийство детей.

Такие поправки в законопроект в первом чтении одобрили в мажилисмены. О новых мерах наказания рассказала депутат Жулдыз Сулейменова.

«Ужесточается уголовная ответственность за истязание несовершеннолетнего либо человека, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью. В частности, исключается альтернативный вид наказания как «ограничение свободы» с применением только — лишения свободы. За убийство малолетнего либо педофилию вводится безальтернативная мера наказания как — пожизненное лишение свободы», — говорит Жулдыз Сулейменова, депутат мажилиса парламента РК.

Кроме того, мажилисмены предложили восстановить уголовную ответственность за причинение лёгкого вреда здоровью и нанесение побоев. Этого уже несколько лет активно добиваются казахстанские правозащитники, которые ежедневно сталкиваются с тем, что женщин и детей истязают. При этом преступник наносит своей жертве не только физические но и психологические увечья, и зачастую, отделывается лишь сравнительно небольшим штрафом.

«В целях недопустимости насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения предусмотрен ряд законодательных норм. Во-первых, восстанавливается уголовная ответственность за причинение лёгкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200-сот МРП, либо привлечение к общественным работам до 200-сот часов, либо арестом до 50 суток. За нанесение побоев с наказанием в виде штрафа до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток», — говорит Жулдыз Сулейменова, депутат мажилиса парламента РК .

Такие меры, уверены депутаты, не только помогут наказать обидчиков по всей строгости закона, но и станут профилактикой дальнейших правонарушений. Уголовную ответственность намерены ввести и за пропаганду самоубийства. В случае, если пропаганда привела к покушению на самоубийство — ограничение или лишение свободы до 1 года.

В случае если повлекло самоубийство — лишение свободы от 3 до 5 лет. При этом казахстанцы обеспокоились тем, что якобы в законопроекты включены нормы по принудительному изъятию детей из семей.

«Анализируя соцсети, мы видим, что люди обеспокоены тем, что якобы законопроект содержит нормы по ювенальной юстиции, когда допускается беспрепятственный доступ в семью, когда могут забрать ребенка и передать его в детский дом. Однако я посмотрел закон и таких норм не обнаружил. Разъясните, есть ли такие нормы в законопроекте? «, — говорит Сергей Пономарев, депутат мажилиса парламента РК.

«В двух законопроектах, которые мы рассматриваем, изъятие детей из семьи или касательно ювенальной юстиции – мы не предусматриваем ни одну норму. Потому что мы хотим, чтобы дети воспитывались в семьях. В целом, мы хотим, чтобы институты детей-сирот были как-то изжиты из нашего общества», — говорит говорит Жулдыз Сулейменова, депутат мажилиса парламента РК.

Кроме того, депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за приставание сексуального характера к детям до 16 лет, а также за незаконное лишение свободы и похищение несовершеннолетнего. Несмотря на долгие дискуссии, мажилисмены одобрили законопроект в первом чтении. После его направят на подпись к главе государства.