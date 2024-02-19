В Шымкенте бизнесмен построил многоэтажный отель вместо жилого дома

Семиэтажный отель вместо жилого трехэтажного дома. В Шымкенте представители акимата заявили о незаконном строительстве по улице Бекет Батыра.

По данным чиновников, предпринимателю изначально выдали разрешительные документы на строительство жилища. Однако бизнесмен решил возвести отель. В администрации рассказывают, что были и судебные разбирательства. Но это владельца объекта, по всей видимости, не остановило.

Бакытжан Айткасымов, представитель управления качества и контроля окружающей среды г. Шымкента:

«На основании заявления была проведена проверка. Если вы обратите внимание, прежде чем мы подали иск, был только каркас здания. На сегодняшний день строительство завершено и введено в эксплуатацию. В соответствии с требованиями закона об архитектуре и градостроительстве любой объект может быть принят и использован. Такие документы не были оформлены, было решение суда о их незаконности, поэтому мы снова обратились в суд с просьбой прекратить использование данного объекта».

Объект возвели в апреле прошлого года. Как выяснилось, по документам, должны были построить здание не выше трёх этажей. Решение представителя Фемиды о том, что верхние 4 этажа не соответствуют закону не помешало бизнесмену продолжить строительство. Теперь гостиницу планируют частично снести. Комментировать инцидент представители предпринимателя отказались.

Нурлан Серик, судебный исполнитель:

«Суд решил, что последние 4 этажа 7-этажного строения построены незаконно. То есть вынесено решение суда о сносе верхних четырёх этажей. Бизнесмены также участвовали в суде. При этом строительство не останавливалось. Когда стройка полностью завершилась, гостиница открылась».

Сегодня гостиницу опечатали и если объект несмотря на это продолжит работу, то бизнесмена могут привлечь к уголовной ответственности.