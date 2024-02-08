В Шымкенте ожидается до 18 градусов тепла

Почти во всех регионах страны объявили штормовое предупреждение, а вот на юге уже с завтрашнего дня установится почти весенняя погода.

Синоптики Казгидромета поделились прогнозом на ближайшие 3 дня.

Итак, завтра, 9 февраля, в южном мегаполисе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Зато температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла. Ветра сильного не будет, всего 3-8 м/с. Ночью похолодает до 2-4 градусов тепла.

Выходные обещают быть теплыми. В субботу, 10 февраля, столбики термометров в дневное время поднимутся до +18. Ночью ожидается 6-8 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В воскресенье, 11 февраля, сохранится переменная облачность, осадков не будет.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Погода по-прежнему будет теплой, температура воздуха ночью 4-6, днем 15-17 тепла.