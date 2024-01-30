Создать ботанический сад предложили совет ветеранов в Шымкенте

Шымкент с каждым годом становится краше. Появляются новые социальные объекты, жилые комплексы, рекреационные зоны.

Представители старшего поколения активно участвуют в общественной жизни города. Вносят вклад в воспитание подрастающего поколения, а также делятся опытом по благоустройству и развитию города.

Созакбай Абдикулов, член совета ветеранов г. Шымкента:

«Недавно прошла встреча акима города с ветеранами. Он выслушал наши предложения и замечания. Я высказал предложение по созданию ботанического парка вместо сада, расположенного вдоль трассы, когда едешь из Ташкента.

Деревья там были посажены в 60-х — 70-х годах прошлого столетия. Городу с населением больше миллиона жителей, одного дендропарка мало».

Затронули в совете ветеранов и тему развития спорта. В прошлом году команда «Ордабасы» стала чемпионом. Теперь футболисты будут участвовать в лиге чемпионов. Согласно жеребьёвки к нам могут приехать команды из Англии, Франции и Испании.

Созакбай Абдикулов, член совета ветеранов г. Шымкента:

«В связи с этим аким города сказал, что договорился с президентом по поводу строительства нового стадиона в городе. Действующий стадион также замечательный. Если его хорошо, качественно отремонтировать. Он расположен в центре города. Был построен в 1967-ом году. Я присутствовал на открытии. Так как был ярым болельщиком, учился в 7 классе, приехал из Созака посмотреть на игру Кайрата и Торпедо. В прошлом году на одном только матче присутствовало до 30 тысяч болельщиков. Дорога с улицы Рыскулбекова очень узкая.

Необходимо что-то делать и с детской железной дорогой, мы вынесли свои предложения акиму. Он поделился планами благоустройства этого участка.

Скоро там появятся велосипедная и пешеходная дороги.»