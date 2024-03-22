22-летний парень получил ожог в ходе пожара в Шымкенте

22-летний парень получил сильные ожоги во время пожара в частном доме, передает OTYRAR.

10 марта в 15:18 поступило сообщение о том, что по улице Бибарыса Султана произошло загорание кровли жилого дома, гаража и автомобиля ВАЗ.

«В результате пожара молодой человек 2002 г. р. получил ожоги I-II степени. Его госпитализировали в реанимационное отделение центра гипербарической оксигенации. Пожар был локализован в 15:40 и полностью потушен в 16:13. Причина пожара выясняется»,-говорится в официальном сообщении.

На место пожара выезжали 20 человек и 4 единицы техники ДЧС и Центра медицины катастроф.