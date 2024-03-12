Более 24 млн тенге похитили сотрудники Центра занятости в Туркестанской области

Прокуроры Туркестанской области выявили

хищение бюджетных средств в сфере трудоустройства, передает OTYRAR.

Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения более 24 млн тенге в Центре занятости и акимата села Атамекен Жетысайского района.

Установлено, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали лиц к общественным работам, в том числе в рамках молодежной практики. Более 30 лиц получившие статус безработных фактически какие-либо общественные работы не выполняли и не знали об этом.

Должностные лица незаконно выносили приказы о приеме на работу и самостоятельно на ежемесячной основе перечисляли заработные платы на их счета в АО «Казпошта» и банках, в последующем обналичивались другими лицами.

Работники Центра и акимата документально привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых.

Прокуратурой области материалы зарегистрированы в книге учета информации и для осуществления досудебного расследования переданы в территориальную Антикоррупционную службу.