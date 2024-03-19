Бывший муж взял в заложницы жену и пригрозил родным расправой

Муж взял в заложницы бывшую супругу в Туркестанской области.

Вопиющий инцидент произошел в Сайрамском районе. Мужчина нанес ножевое ранение матери его троих детей и пригрозив родным расправой, если они обратятся в полицию, уехал на машине с раненой женщиной в сторону Кызылорды. На задержание дважды судимого подозреваемого были направлены бойцы спецподразделения «Арлан». Его удалось задержать в микрорайоне Асар в Шымкенте. Он нанес себе несколько ножевых ударов. Раненых мужчину и женщину госпитализировали на «скорой».

Очевидец инцидента уверяет: мужчина на «Шевроле» остановился после того, как была выпущена светошумовая граната. По его словам, из машины вышли двое истекающих кровью людей.

Азат Келдыбек, свидетель:

«Я сидел в машине, и около 12 часов днЯ подъехал к этому дому. Потом какая-то машина задела мой автомобиль и водитель остановился. Сзади него гналась еще одна машина. Из неё вышли оперативники и задержали мужчину. Видел, что женщина была за рулём, а с пассажирского места вышел мужчина. Потом приехала скорая и забрала женщину. А мужчине здесь оказали первую медицинскую помощь».

В момент преступления пострадавшая получила легкие телесные повреждения в область шеи. В больнице ей оказали медицинскую и психологическую помощь. Подозреваемый, как предполагается, успел нанести себе несколько ножевых ранений. Возможно, пытался свести счёты с жизнью. Медики его прооперировали. Сейчас он находится в реанимации.

Ержан Байдуллаев, заместитель главного врача детской городской клинической больницы г. Шымкента:

«Пациент попал в больницу на скорой. Ему примерно 33-34 года. При поступлении из-за его тяжелого состояния мы перевели его в операционное отделение. Так как мы детская больница, мы позвали на помощь своих коллег-хирургов из первой городской клинической больницы. Они помогли нам во время операции. При поступлении у него было огнестрельное ранение в левом бедре и открытая рана живота с выпадением внутренних органов, с сильным кровотечением. Нам также пришлось провести хирургическое вмешательство на открытых ранах».

Инцидент прокомментировал главный полицейский Туркестанской области. По словам Мурата Кабденова, мужчина требовал не преследовать его и не привлекать к уголовной ответственности. В подробностях шокирующей ситуации сейчас разбираются правоохранители.

Мурат Кабденов, начальник ДП Туркестанской области:

«19 марта на пульт 102 Сайрамского района поступил звонок от местного жителя, о том что бывший зять устраивает семейный скандал с его дочкой, с которой был в разводе. В ходе ссоры он угрожая ножом взял его дочь в качестве заложницы и выехал на автомашине Шевролет в сторону трассы Западный Китай — Западный Европа. +С целью освободить заложницу мною был создан оперативный штаб, где силами спецподразделения «Арлан» по дороге возле мкр. Асар подозреваемый был обезврежен, а потерпевшая освобождена».

Подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке, воспитывали троих детей, а в 2021-ом году развелись. Он также был дважды судим, по каким статьям правоохранители не сообщили. Известно, что задержанный страдает игроманией. Подозреваемый в совершении шокирующего преступления остаётся в больнице, за ним ведут круглосуточное наблюдение полицейские.