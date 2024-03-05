Готовимся к холодам: преимущества и критерии выбора масляных обогревателей

При приближении столбика градусника к отметке 0 многие стали задумываться о том, что пора достать из кладовой или купить обогреватель. Ведь централизованное отопление не всегда справляется с нагрузками. К тому же его могут включить позднее, чем наступят первые холода.

Даже в мягком климате не обойтись без дополнительного источника тепла. Один из самых востребованных вариантов — масляный обогреватель. Он представляет собой батарею, заполненную минеральным маслом. Она работает от электричества, благодаря чему устройство можно использовать в любом помещении, в котором есть свободная розетка.

Преимущества масляных обогревателей

Несколько причин, почему стоит выбрать масляные обогреватели в качестве дополнительных источников тепла:

Комфортный микроклимат. В отличие от тепловентиляторов и конвекторов, батареи с маслом не пересушивают воздух. Благодаря этому не нужно дополнительно использовать увлажнитель. Бесшумность. Оборудование не издает никаких звуков. Его можно использовать ночью, не боясь потревожить сон домочадцев. Безопасность. Корпус устройств прогревается до 60°С. Он не сильно горячий, поэтому пользователь не получит ожог при контакте с поверхностью обогревателя. Однако лучше поставить аппарат в недосягаемости от детей. Высокий КПД. Устройство медленного прогревает воздух вокруг себя, зато долго остывает. Техника будет отдавать тепло даже после отключения от электричества.

Как выбрать масляный обогреватель

При выборе дополнительного источника тепла нужно учитывать такие характеристики:

мощность;

количество секций;

способ управления;

дополнительные функции.

Мощность взаимосвязана с количеством секций. Масляные обогреватели могут состоять из 3–11 модулей. Чем мощнее оборудование, тем больше предусмотрено секций с маслом. Кроме того, количество модулей — это показатель размера. При наличии большого количества модулей устройство будет тяжелым и габаритным.

Способ управления — залог комфорта при эксплуатации техники. Бюджетные модели оснащаются кнопками и поворотными реле. Также могут быть предусмотрены индикаторы включения. Дорогие технологичные обогреватели получают дисплеи и сенсоры.

Цена и комфорт эксплуатации зависят от количества дополнительных функций. Масляные обогреватели могут быть оснащены термостатом, резервуаром для воды, защитой от перегрева, пультом дистанционного управления, датчиком температуры и опрокидывания.