В связи с похолоданием руководство ГКП » Куатжылуорталык-3″ совместно с городским управлением энергетики и коммунального хозяйства обсуждают в акимате вопрос о возможном продлении отопительного сезона до 5 апреля.

Напомним, отопительный сезон 2020-2021 гг. в Шымкенте в прошлом году был начат 15 октября. Продолжался он 143 дня и по приказу акима г. Шымкента должен был завершиться 24 марта 2021 года. Однако из-за холодов, приказом главы города отопительный сезон был продлен до 1 апреля. Температурный режим сохраняется.

Синоптики прогнозируют 2 апреля в Шымкенте ночью и утром -1, а уже днем воздух прогреется до +10 градусов. .

По всем вопросам касательно тепла вы можете обратиться в диспетчерскую службу ГКП «Куатыжлуорталык-3»

44-82-37, 44-81-89,

а также в городскую диспетчерскую службу 24-72-99