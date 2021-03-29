В связи с похолоданием руководство ГКП » Куатжылуорталык-3″  совместно с городским управлением энергетики и коммунального хозяйства обсуждают в  акимате вопрос  о  возможном продлении  отопительного сезона до 5 апреля.

Напомним,  отопительный сезон 2020-2021 гг. в Шымкенте  в прошлом году был начат  15 октября. Продолжался он 143 дня и  по приказу акима г. Шымкента  должен был завершиться 24 марта 2021 года. Однако из-за холодов, приказом  главы города  отопительный сезон был продлен до 1 апреля.  Температурный режим  сохраняется.

Синоптики прогнозируют 2 апреля в Шымкенте ночью и утром -1, а уже днем воздух прогреется до +10 градусов. .

По всем вопросам касательно тепла  вы можете обратиться в диспетчерскую службу ГКП «Куатыжлуорталык-3»

44-82-37, 44-81-89,

а также в городскую диспетчерскую службу 24-72-99

 

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