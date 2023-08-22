Стали известны подробности трагической гибели 11 человек на реке Сырдария

В пресс-службе акимата Туркестанской области рассказали подробности гибели целой семьи на реке Сырдария, передает OTYRAR.

Там опровергли версию о том, что люди устроили пикник. 8 из 11 погибших были несовершеннолетними.

«Они ехали после праздника, тоя, и решили отдохнуть возле реки. Не было даже там какого то пикника, просто решили посидеть. Они не купаться приехали, они знали что там место не для купания, там а основном ловят рыбу. И они услышали крик ребенка и побежали все на помощь. Видимо он поскользнулся. А там болото, грязь. И вот один за другим они ушли»,-рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Напомним, вчера на реке Сырдария трагически погибли 11 человек. Все они были членами одной династии.