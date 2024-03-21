Наурыз коже и баурсаками угощали гостей во дворце школьников №2 в Шымкенте

Наурыз — это праздник весеннего обновления, любви, плодородия и дружбы.

Под открытым небом, на площадке перед Дворцом школьников в Шымкенте, развернулся настоящий праздничный аул. Талантливые ученики в национальных костюмах приняли активное участие в праздничном мероприятии. Одна из них 10-летняя Айдын Алимбек — девочка исполнила национальный танец.

«Я уже год занимаюсь танцами во дворце школьников. Мне очень нравится танцевать. Сегодня мы посвятили выступление Наурызу. Благодаря этому танцу мы недавно выиграли конкурс и теперь поедем на соревнования в Астану», — говорит школьница.

Наурыз – праздник щедрости и гостеприимства, а гостей принято угощать вкусными блюдами. Все желающие могли отведать курт, пышные баурсаки и конечно главное блюдо – Наурыз-көже. Самые маленькие посетители активно участвуют в национальных играх, качаются на «алтыбакАне», а некоторые проехали верхом на конях.

Данияр Егизбаев: директор дворца школьников № 2

«Сегодня во дворце школьников № 2 мы празднуем Наурыз. Мы организовали яркую, праздничную программу с участием наших учеников — это очень положительно сказывается на их развитии. Молодежь активно принимает участие в праздничных мероприятиях. На сегодняшний день у нас обучается 5 107 детей. Поздравляю всех жителей с праздником Наурыз, желаю всего самого наилучшего».

Праздничное мероприятие сопровождали звуки национальных музыкальных инструментов, самобытные театральные постановки и демонстрации национальных традиций и обычаев. По словам организаторов, такие мероприятия воспитывают у подрастающего поколения чувство единства и ценность к истории народа.

Айдын Молдашева, руководитель отдела организации и контроля:

«К сегодняшнему мероприятию мы готовились месяц. Репетировали с ребятами — они молодцы очень активные у нас. В нашем дворце школьников есть 6 направлений по кружкам и мы разделили их на 6 аулов, где каждый продемонстрировал национальные обычаи и традиции. Кроме того, сегодня проводим национальные игры».

Новый дворец школьников распахнул свои двери пол года назад и это первый Наурыз проведенный в стенах дошкольного учреждения. Сегодня дополнительное образование получают больше 5 тысяч детей в 65 кружках по 6 направлениям.