Первый замначальника ДКНБ заявил мне о мести — Максут Исахов

В Шымкенте продолжается резонансный судебный процесс.

В специализированном межрайонном уголовном суде рассматривают дело Максута Исахова. Экс-замакима Шымкента обвиняют в даче взятке в размере 200 тысяч долларов первому замначальнику ДКНБ.

На втором судебном заседании перешли к допросу экс-первого замначальника ДКНБ Шымкента. Манап Сарбасов проходит по делу свидетелем. На вопросы государственного обвинителя и стороны защиты Сарбасов отвечает находясь в изоляторе. Он, к слову, также попал под уголовное преследование.

Отвечая на вопросы прокурора, Сарбасов заявил, что они проводили негласные следственные действия в отношение Исахова. Помимо этого во время встречи с экс-замакимом Шымкента все разговоры записывались.

Все обвинения в свой адрес бывший высокопоставленный чиновник отрицает. Помимо этого, в суде Исахов заявил, что уголовное дело в отношение него могли возбудить из-за личной неприязни и мести.

«В разных показаниях вы по разному говорите. Вы вспомните, что мы в 2021 году по вашей инициативе встречались на улице Адырбекова. Это было в конце лета 2021 года. В тот момент шел ремонт дорог на Адырбекова, я сказал, что буду там и подходите. Тогда вы просили меня назначить директором Султана, в тот момент он был депутатом городского маслихата, назначить директором спортивной школы, где он работал заместителем. Я вам сказал, что там работает директор Нурлан Орынбаев и нормально справляется с должностью. На что вы сказали, что у вас имеется компрометирующий материал на Орынбаева. После этого я вызвал Орынбаева и сказал ему, что идет такая просьба от КНБ, мол может ты освободишь свое место? Орынбаев сказал «Максут Пернебаевич пусть проверяют, у меня нет нарушений». Я эти слова вам, господин Сарбасов, передал, то есть не исполнил вашу просьбу. Через некоторое время, один из депутатов мне сказал, что он был на неформальной встрече и там Сарбасов сказал, что вы мне будете мстить»,- выступил в суде Исахов.

Максута Исахова задержали 20 июля 2023 года. Информацию о задержании экс-заместителя акима Шымкента тогда подтвердили в Комитете национальной безопасности РК.

Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020 года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель. Судебный процесс продолжается.