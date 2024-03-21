Пострадали пять человек: подробности ночного ДТП в центре Шымкента

Сейчас о крупном ночном ДТП здесь — на пересечении улиц Иляева и Байтурсынова — уже фактически ничего не напоминает.

Разве, что мелкие осколки и следы от разметки после аварии. Место к утру привели в порядок. Как утверждают очевидцы, всё произошло за считанные секунды. Междугородный автобус протаранил Шевроле Кобальт. В момент происшествия светофор не работал, не было и регулировщика. В аварии пострадали пять человек.

По словам свидетелей, двое пострадавших были несовершеннолетними. Их доставили в детскую больницу, сейчас состояние детей врачи оценивают как стабильное. Двух взрослых пациентов осмотрели в городской клинической больнице и отправили на амбулаторное лечение. По словам врачей, их состояние при поступлении было средней степени тяжести. Пятого пострадавшего в ДТП доставили в областную больницу.

Куатбек Назаров, врач-нейрохирург городской клинической больницы №1 г. Шымкента:

«При поступлении двое пациентов были в сознании. Один пострадавший — мужчина, ему 24 года. Вторая пострадавшая — женщина, ей 30 лет. Пациентку привезли на инвалидной коляске, так как она травмировала ногу. Пациентам провели полное обследование и выяснилось, что у них сотрясение мозга. У них также были легкие травмы на теле. После осмотра выяснилось, что серьезные травмы они не получили. Их направили на амбулаторное лечение и рекомендовали пройти осмотр у невропатолога».

В отличии от «Шевроле», которая превратилась в груду металла, у автобуса после ДТП остались лишь небольшие вмятины. Инцидент прокомментировали в полиции. По данным правоохранителей, сейчас проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.

Баглан Исатаева, пресс-секретарь ДП г. Шымкента:

«Участники дорожно-транспортного происшествия отказались от медицинского вмешательства. В настоящее время проводятся следственные мероприятия».

Виновника аварии полицейские пока не установили. Будут ли требовать компенсацию пострадавшие, станет известно в суде.