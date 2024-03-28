Риски подтопления: проливные дожди обрушились на Туркестанскую область

В Туркестанской области, где есть риски подтоплений населенных пунктов, в ближайшие дни пройдут проливные дожди.

Чтобы не допустить серьезных последствий, экстренные службы советуют строго соблюдать меры предосторожности, передает OTYRAR.

Гидрологи Туркестанской области бьют тревогу. Со вчерашнего дня уровень воды в реке Арыс поднялся на 45 сантиметров. Вместе с этим, по словам экспертов, за два дня может резко увеличиться и уровень сточных вод в регионе. Причина — проливные дожди.

Азамат Алиев, ведущий инженер филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области:

«Уровень воды может повыситься в реках, горах и на склонах Туркестанской области. Причина – обильные осадки. Если вода поднимется, существует риск затопления населенных пунктов и дорог вокруг реки».

Гидрологи сейчас проводят регулярные проверки. Уведомление о возможной опасности направлены специалистам ответственных департаментов. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям заверили, что ситуация не критическая, угрозы масштабных подтоплений нет.

Нурлыбек Рахимбердиев, начальник управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС Туркестанской области:

«В настоящее время ситуация на территории Туркестанской области стабильная. В связи с сообщениями о сильном дожде в эти дни службы гражданской защиты приведены в состояние повышенной готовности. Инертные материалы, мешки с песком готовы. Принимаются профилактические меры».

В Туркестанской области 20 рек. Уровень воды в них мониторят специалисты 30 станций. Опыт борьбы с паводками у спасателей есть, поэтому, говорят, готовы ко всему, но всё же надеются на благоприятные погодные условия.