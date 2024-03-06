Родные просят назвать улицу именем погибшего на фронте Ашима Сенгербаева

Пока есть люди, которые не прекращают поиски, фронтовики Великой Отечественной войны не будут забыты.

Жительница села Рабат Арыскуль Айтымбетова обратилась к журналистам с единственной просьбой — увековечить имя брата Ашима Сенгербаева.

По словам женщины, ему не было и 18 лет, когда Ашим отправился на фронт. Воевал солдат в составе 205 гвардейского полка первого Белорусского фронта.

За проявленный героизм в битве с немецкими захватчиками в 1943 году боец Ашим Сенгербаев был представлен к награде — ордену Красной звезды.

В приказе подразделения отмечено: уничтожил 40 немцев, принял на себя командование отделения.

К сожалению, уроженец Ордабасинского района, призванный на фронт с Арысского военкомата не вернулся с войны.

Арыскуль Айтымбетова, жительница Казыгурсткого района:

«Мой брат, Ашим Сенгербаев, героически погиб, защищая Родину. У меня единственная просьба, чтобы его именем назвали улицу в селе Кайнар Ордабасинского района, где он родился и жил. Хочу, чтобы его помнили односельчане и земляки. Больше мне ничего не надо. Я росла в детском доме, а это хоть память будет».

С просьбой увековечить имя брата Арыскуль Айтымбетова обращалась и в акимат Ордабасинского района, и в Туркестанский областной совет ветеранов. Четыре года 70- летняя женщина не теряет надежды быть услышанной. Никто не должен быть забыт.

Каждый участник Великой Отечественной войны – пример для подражания. Сестра Ашима Сенгербаева считает, что он тоже заслуживает почести остаться в памяти земляков.