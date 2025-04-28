Мой дед – кавалер ордена Отечественной войны

Для нашей семьи май – особенный месяц. И не только потому, что мы празднуем День Победы. А еще он для нас особо значим тем, что 15 мая – день рождения моего дедушки Карима Сапарова, участника Великой Отечественной войны.

Мой дедушка – непосредственный участник сражений на «Малой земле». Сожалею, что в свое время не расспросила дедушку о его боевом пути, да, честно говоря, он не любил вспоминать войну.

Встав взрослой, уже после его ухода, нашла в интернете информацию о «Малой земле». Оказалось, что это плацдарм на косе в районе Станички в Новороссийске. Он образовался 4 февраля 1943 года в результате десантной операции 18-й десантной армии Черноморской группы войск и Черноморского флота, предпринятой с целью освобождения города.

Героическая оборона этого клочка земли продолжалась 225 дней и завершилась утром 16 сентября 1943 года освобождением Новороссийска. За участие в защите Новороссийска мой дед Карим Сапаров был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Мне было интересно узнать, за что, за какие такие заслуги бойцов награждали этим орденом. Выяснила, что орден Отечественной войны II степени получали те, кто самостоятельно уничтожил две легкие танковые машины или одну тяжелую/среднюю, либо в рядах орудийного расчета три легкие танковые машины или две тяжелые/средние… Вот, оказывается, каким настоящим Героем был мой дорогой дед Карим Сапаров!

Война для деда, а в те годы совсем молодого человека, закончилась 9 октября 1943-го, когда он, получив контузию, попал в госпиталь. Его комиссовали.

После войны дед до 1954 года работал на шахте №5 в Ленгере. Затем устроился в столовую, сначала разнорабочим, после выучился на повара, а потом дорос до шеф-повара. Проработал до выхода на пенсию в Ленгере в отделе рабочего снабжения. Имел много наград и поощрений.

О дедушке у меня с самого раннего детства сохранились очень теплые воспоминания.

Дом моих дорогих дедушки и бабушки почти всегда был полон гостей. Повсюду слышались смех, звуки играющего радио, была атмосфера радости, ощущение счастья и уюта.

Дедушка и бабушка очень любили футбол и хоккей, болели за «Спартак» и «ЦСКА». Детей дома всегда было много, и мы радостной толпой поддерживали любимые команды во время трансляций. Эта картина до сих пор стоит перед моими глазами: у телевизора в гостиной собирался наш маленький шумный «домашний стадион». Как мы ликовали, когда игроки забивали мяч или шайбу в ворота. «Го-о-ол!!!» – кричали, а скорее, пищали мы изо всех сил.

Когда внуки собирались у дома, дедушка всегда заранее готовил огромную чашку мороженого. Этого лакомства хватало и соседским детям.

Помню Первомай, День Победы, октябрьские праздники: мы собирались всей семьей и ходили с дедом на парад.

Во время летних каникул (в детских садах тоже были каникулы) внуки практически жили в доме дедушки и бабушки. А в субботу и воскресенье по утрам нас отправляли в кинотеатр «Космос» на просмотр мультипликационных фильмов. Дедушка давал нам достаточно денег, чтобы после сеанса все мы вдоволь покатались в парке на качелях, а по пути домой зашли в кафе «Алатау», взяли себе какао и разных десертов.

В моей памяти сохранились летние поездки в Ташкент на дедушкином «Москвиче» зеленого цвета. Мы знали, что в такие поездки нас ждут веселые приключения. На этой же машине дед часто выезжал с нами на природу, в горы, к речке. Собирал на такие маевки большой круг друзей и родных. До сих пор эти воспоминания согревают сердце.

Ценность семьи, традиций и культуры были очень высоки для наших деда и бабушки. И прививалась всем домочадцам. Дедушку вспоминаю как самого доброго, заботливого человека с хорошим чувством юмора, который очень любил бабушку.

Больно от того, что он так рано ушел…

Он прошел войну и смог сохранить в себе все самое прекрасное: доброту, любовь к близким, к жизни, высокое достоинство отца, мужа, гражданина и защитника своей Родины.

Мы помним и гордимся им!

15 мая моему деду Кариму Сапарову исполнилось бы 100 лет. В этот день мы постараемся собраться всей родней и в который раз добрым словом вспомним его. Светлая память…

Зумрат Акаева