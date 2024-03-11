Шымкент вошел в «топ-5 бедных регионов» Казахстана

Шымкент, позиционирующий себя как инвестиционно привлекательный мегаполис и центр развития собственного производства, увы и к сожалению, вошел в «топ-5 самых бедных городов Казахстана», передает OTYRAR.

К такому выводу пришли аналитики Finprom.kz, подсчитав средние доходы во всех регионах республики. Итак, денежные доходы казахстанцев в третьем квартале 2023 года составили 298,2 тысячи тенге в среднем на душу населения. Это сразу на 21,5% больше по сравнению с третьим кварталом 2022-года. В то же время уровень инфляции в третьем квартале 2023 года составлял 12,9% в годовом выражении. Однако не все так утешительно. Реальная картина раскрывается при разборе каждого отдельно взятого региона.

Самый большой показатель был отмечен в Астане: 430,3 тысячи тенге, в среднем на душу населения — на 27% больше, чем годом ранее.

Второе место занял Алматы, где доходы населения за год выросли сразу на 34,1%, составив 392,1 тысяча тенге. По доходам замыкает топ-3 Карагандинская область: 379,7 тысяч тенге на человека, рост за год — на 14,2%. В пятёрку лучших также вошли ВКО 361,4 тысячи тенге и Улытауская область 353,3 тысячи тенге.

Интересно, что доходы выше среднего имеют жители в 9 из 20 регионов Казахстана. В этом плане не повезло жителям южных областей.

Наименьшие доходы населения были отмечены в Туркестанской области: 212,5 тысяч тенге на душу населения — на 35,8% больше, однако, чем в третьем квартале 2022 года.

Следом идет Жамбылская область — 213,7 тысяч тенге. Шымкент на третьем месте среди «самых бедных городов». Жители южного мегаполиса в среднем имеют доход в 221,8 тысяч тенге. Кызылординская область -226,3 тысячи тенге и Жетысуская область — 227,9 тысяч тенге.

Вот такие цифры привели аналитики Finprom.kz, полагаясь на данны Бюро национальной статистики.