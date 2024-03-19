Суд над экс-замакимом Исаховым продолжается в Шымкенте

В Шымкенте продолжается суд по делу экс-заместителя акима г. Шымкента Максута Исахова.

Наши журналисты из зала суда сообщают, что сейчас допрашивают экс-заместителя ДКНБ г. Шымкента, который тоже задержан и находится под следствием.

Его обвинияют в даче взятки в особо крупном размере. Судебные разбирательства проходят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

Сам быший высокопоставленный чиновник все обвинения полностью отрицает. По словам Максута Исахова: первый заместитель ДКНБ требовал взятку, угрожая уголовным преследованием.

На заседании, которое проходило 2 недели назад Максут Исахов заявил о том, что начальник ДКНБ просил у него 500 тыс долларов.

Максут Исахов, бывший заместитель акима г. Шымкента, подсудимый:

«Господин судья, Сарбасов же не рядовой следователь, а первый заместитель руководителя ДКНБ. Когда первый замначальника ДКНБ тебе говорит о том, что вот поступила команда сверху, в любом случае вас надо закрыть, я говорю «если вам нужна моя должность, я уйду с этой должности, я не держусь за эту должность». Он говорит «нет, вас все равно это не спасет». В общем, угрожал и намекал на то, что может помочь, но смогу ли я осилить. В общем просил очень большую сумму, 500 тысяч долларов. Естественно я ему отказал, потому что я вообще не чувствовал вину за эти трубы. За что я должен был давать? Я же этого “СТАРТ-СТРОЙ” не знаю».

Журналисты нашего издания будут держать в курсе событий. Смотрите и читайте OTYRAR.