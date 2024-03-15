Здоровье по погоде

Врачи говорят, что самое тяжелое время суток – это утро. Организм испытывает серьезные нагрузки, когда просыпается и переходит в режим большой активности. Похоже, что «утро года» – а это ранняя весна – тоже нелегкое время. Люди пожилые и обладатели хронических заболеваний к весне относятся настороженно: в межсезонье часто и резко меняется погода, а их организм не всегда к этому готов.

Нет такого диагноза!

Как бы мы ни реагировали на изменения погоды, как бы ни жаловались врачам, ни один из них не поставит диагноз «метеозависимость». Нет его в официальной медицине. Хотя, если доктору свойственно сочувствовать своему пациенту, он его поймет и что-то посоветует. Все мы люди, и врачи испытывают те же недомогания, что и их больные.

Среди наиболее частых жалоб метеочувствительных людей головная боль и головокружения, аритмия, повышение кровяного давления, боли в мышцах и суставах, ухудшение общего самочувствия. Более острая реакция на смену погоды у пожилых людей объясняется тем, что с годами снижается способность организма к адаптации, переменам и перестройкам.

Однако реагировать на погоду могут не только люди преклонного возраста, но и даже новорожденные младенцы. Метеозависимость у грудничков может проявляться коликами, капризами, нарушениями сна, аппетита и т.д. Хотя эти симптомы могут объясняться и чем-то более серьезным. Чем младше ребенок, тем родителям нужно быть более внимательными. По наблюдениям педиатров, в раннем возрасте метеопатии – патологические реакции на изменение погоды – наблюдаются у четырех из пяти детей.

Может ли изменчивость погоды серьезно влиять на здоровье? Специалисты говорят, что здоровый человек может вообще ничего не почувствовать или не обратить внимания. Что же касается людей, уязвимых с точки зрения здоровья, то здесь многое зависит от продолжительности природных капризов. Например, долгая летняя жара или, наоборот, затяжные холода могут увеличить количество сердечно-сосудистых катастроф (инфарктов, инсультов). А кратковременные погодные изменения, хоть и способны сказываться на самочувствии, но существенно на здоровье не влияют. Так, в дни магнитных бурь может изменяться сердечный ритм, у кого-то наблюдаются скачки артериального давления, болит голова. Однако, согласно наблюдениям, смертность в такие дни заметно не увеличивается.

Факторы влияния

Нынешний 2024 год – период активного Солнца. Специалисты объясняют, что Земля приближается к пику 11-летнего цикла солнечной активности, и в середине года процесс достигнет максимума. А значит, на планете будут бушевать магнитные бури. В минувшем 2023 году было зарегистрировано 22 геомагнитные бури, а в этом их ожидается не менее трех десятков. Согласно прогнозам, от трех до восьми из них будут довольно мощными.

В СМИ регулярно появляются предупреждения о предстоящих магнитных возмущениях и возможном ухудшении самочувствия. Объясняется это тем, что организм человека пагубно реагирует на магнитные волны из-за высокого содержания в крови железа. В такие дни циркуляция крови ухудшается, она в недостаточных количествах поступает к сердцу и головному мозгу, и эти важнейшие органы сразу же попадают в зону риска.

Доставить неприятности могут также резкие колебания температуры воздуха. Мы уже говорили о затяжной жаре или морозах, способных изматывать ослабленный организм сердечников и гипертоников. Сильные температурные перепады плохо сказываются и на эмоциональном состоянии, многие в такие периоды становятся более раздражительными или, наоборот, впадают в апатию.

А еще при скачках температуры на 10 и более градусов в организме человека вырабатывается значительно большее количество гистамина – вещества, способного провоцировать аллергические реакции. Поэтому даже люди, не считающие себя аллергиками, в такие дни часто замечают проявление неприятных симптомов аллергии.

Еще хуже, когда погода не только холодная, но и ветреная. Люди, страдающие мигренями, выйдя на улицу в такой день, рискуют получить приступ.

Атмосферное давление (АД) – это еще один фактор, влияющий на наше самочувствие. Наиболее комфортными показателями АД для человека являются 750-760 мм ртутного столба. Поэтому, просматривая прогноз погоды на сайтах, обращайте внимание не только на температуру и осадки за окном, но и на показатели атмосферного давления. Его резкий скачок в большую или меньшую сторону оказывает негативное влияние на людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией, сбоями в работе эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Под ударом оказываются печень и нервная система человека.

Повышенное атмосферное давление носит название антициклон, пониженное – циклон. В первом случае в зоне риска находятся люди, имеющие проблемы с сосудами, особенно если нарушения их функционирования отмечаются в головном мозге. В период наступления антициклона снижается тонус сосудов, увеличивается свертываемость крови, что значительно увеличивает риск тромбообразования.

Циклон оказывает пагубное влияние на гипотоников – людей, страдающих пониженным артериальным давлением. В период циклона снижается количество молекул кислорода в воздухе, что дополнительно может вызвать одышку, сильное головокружение и общую слабость. В зону риска попадают также астматики, поскольку низкое атмосферное давление и нехватка кислорода существенно затрудняют дыхание.

Людям, страдающим бронхиальной астмой, склонностью к аллергии, заболеваниями суставов и почек, нужно следить за уровнем влажности. Если влажность воздуха составляет около 30-40%, что обозначает нижнюю критическую отметку, то у человека может воспалиться слизистая оболочка носа и горла. Уровень влажности, превышающий верхнюю границу нормы в 60% и наблюдающийся в период обильного выпадения атмосферных осадков, приводит к обострению болей в спине, костях и суставах.

Против природы не попрешь, но…

Конечно, человек не может своей волей успокоить ветер, отменить жару или магнитный шторм. Но подготовиться к неблагоприятным переменам в природе в наших силах. Чтобы организм значительно слабее реагировал на изменение температуры и влажности воздуха, магнитные бури и перепады атмосферного давления, стоит уделить внимание его общему укреплению.

В первую очередь необходимо обеспечить здоровый сон, желательно не менее 7-8 часов в сутки. Это позволит привести в норму нервную систему. Важно также свести к минимуму употребление дополнительных стимуляторов, позволяющих дольше не спать (кофе и энергетики). Лучше отказаться от употребления никотина и алкоголя.

Чтобы получать достаточное количество энергии, ешьте пищу, богатую витаминами и микроэлементами, рассмотрите возможность периодически принимать качественные (от надежных производителей) биологически активные добавки.

Полезно будет увеличить двигательную активность, чтобы избавиться от застоя крови в нижних конечностях и привести мышцы в тонус. Займитесь постепенным закаливанием организма, это тоже повысит сопротивляемость организма неприятным факторам внешней среды.

Людям с хроническими заболеваниями нельзя забывать о регулярном приеме лечебных препаратов, назначенных врачом.

Врачи предупреждают, если при любых изменениях погоды самочувствие серьезно ухудшается, то это повод обратиться за медицинской консультацией. Обостренная метеочувствительность может сигнализировать о ряде заболеваний, которые незаметно развиваются в организме.

Яна Котт