В Шымкенте cгорел грузовик с 15 тоннами спичек

6 мая 2025 года в 16:50 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля с загруженными в него спичками на улице Жибек жолы.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, возгорание удалось полностью ликвидировать за 50 минут.

Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В результате пожара сгорело около 5 тонн из 15 тонн спичек, находившихся в кузове.

В тушении участвовали 25 сотрудников и 5 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента.