Поездка в Толебийский район для молодой семьи из Шымкента едва не закончилась трагедией.

Пока родители отвлеклись, двухлетняя девочка добралась до бутылки с 80-процентным раствором уксусной кислоты и глотнула из неё. Ребёнок с химическим ожогом рта, пищевода и желудка был доставлен в городскую токсикологию. Медики уже оказали малышке помощь. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации г. Шымкента: «Родители обратились к нам в центр гипербарической оксигенации в отделение токсикологии. Ребенок был сразу госпитализирован, был поставлен диагноз — отравление уксусной эссенцией средней тяжести химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка. В данный момент ребенок получает лечение, консультирован специалистами лор-врачом и врачом реаниматологом. Токсикологи ведут наблюдение и лечение. Ребенок будет находиться у нас до полного выздоровления».