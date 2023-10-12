Сроки представления налоговой отчетности ограничены

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента призывает налогоплательщиков сдавать налоговую отчетность вовремя. Специалисты предупреждают, что при несвоевременном исполнении обязанностей физическими лицами, нотариусами, адвокатами и субъектами малого предпринимательства — налагаются штрафы.
Не откладывать и отправить свою налоговую отчетность заблаговременно, советуют в управлении госдоходов Шымкента. Многие налогоплательщики представляют бумаги в последние дни до окончания предусмотренного срока. Это создает дополнительную нагрузку на систему.
СРОКИ СДАЧИ НАЛОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
(300.00 ф., 200.00 ф.)
1 квартал, до 15 мая;
2 квартал до 15 августа;
3 квартал до 15 ноября;
4 квартал до 15 февраля
(100.00 ф., 220,00 ф.)
после окончания отчетного года, до 31 марта
(910.00 ф.)
после окончания 1 полугодия, до 15 августа
по окончании 2 полугодия, до 15 февраля
Специалисты предупреждают, непредоставление налоговой отчетности считается административным правонарушением.
Нуртас Утетилеуов, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району: «Совершенное повторно нарушение, в течение года, после наложения административного взыскания, физическим лицам налагается штраф в размере 15 МРП.
Частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям — 30 МРП.
Субъектам среднего предпринимательства — 45МРП.
Штраф в размере 70 месячных расчетных показателей налагается на субъектов крупного бизнеса».
Уведомление можно направить в электронной форме через портал «Кабинет налогоплательщика» или портал «Электронного правительства».