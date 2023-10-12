Сроки представления налоговой отчетности ограничены

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента призывает налогоплательщиков сдавать налоговую отчетность вовремя. Специалисты предупреждают, что при несвоевременном исполнении обязанностей физическими лицами, нотариусами, адвокатами и субъектами малого предпринимательства — налагаются штрафы.

Не откладывать и отправить свою налоговую отчетность заблаговременно, советуют в управлении госдоходов Шымкента. Многие налогоплательщики представляют бумаги в последние дни до окончания предусмотренного срока. Это создает дополнительную нагрузку на систему.

СРОКИ СДАЧИ НАЛОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

(300.00 ф., 200.00 ф.)

1 квартал, до 15 мая;

2 квартал до 15 августа;

3 квартал до 15 ноября;

4 квартал до 15 февраля

(100.00 ф., 220,00 ф.)

после окончания отчетного года, до 31 марта

(910.00 ф.)

после окончания 1 полугодия, до 15 августа

по окончании 2 полугодия, до 15 февраля

Специалисты предупреждают, непредоставление налоговой отчетности считается административным правонарушением.

Нуртас Утетилеуов, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району: «Совершенное повторно нарушение, в течение года, после наложения административного взыскания, физическим лицам налагается штраф в размере 15 МРП.

Частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям — 30 МРП.

Субъектам среднего предпринимательства — 45МРП.

Штраф в размере 70 месячных расчетных показателей налагается на субъектов крупного бизнеса».

Уведомление можно направить в электронной форме через портал «Кабинет налогоплательщика» или портал «Электронного правительства».