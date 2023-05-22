«E-Salyq Business» упрощает налоговые процедуры

По данным управления государственных доходов, в Аль-Фарабийском районе Шымкента зарегистрировано 8 тысяч 218 юридических лиц и 19 тысяч 562 индивидуальных предпринимателя.

С прошлого года Комитетом государственных доходов разработано и введено в действие мобильное приложение «e-Salyq Business». Новое цифровое решение призвано упростить индивидуальным предпринимателям исполнение налоговых обязательств. Это особенно удобно для вновь зарегистрированных предпринимателей. Специалисты налогового управления по Аль-Фарабийскому району призывают индивидуальных предпринимателей пользоваться данным приложением.

Бакыт Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Не нужно приходить в Налоговое управление. Можно скачать мобильные приложения. Функционал приложений позволяет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать и сменить налоговый режим, выдавать чеки, формировать реестр доходов и вести учет доходов работников для автоматического расчета приложением обязательств по налогам и социальным платежам и заполнения соответствующих срок Упрощенной декларации. Предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента, становясь пользователями мобильного приложения «e-Salyq Business», освобождаются от представления Расчета стоимости патента и оплаты налогов и социальных платежей заранее (авансом), еще до получения дохода».

По использованию мобильного приложения «e-Salyq Business» специалистами отдела по работе с налогоплательщиками проводится разъяснительная работа среди жителей: в Центрах обслуживания населения и торговых точках и на рынках.