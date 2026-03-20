День национальных видов спорта прошел в Шымкенте

Национальные игры — это неотъемлемая часть духовного наследия нашего народа. Это не просто развлечение, а важный воспитательный инструмент, который прививает подрастающему поколению особый дух.

И сегодня на ипподроме прошли зрелищные соревнования по национальным видам спорта. Мастера, блиставшие на ковре и верхом на лошадях, выявляли сильнейших.

Қазақ күресі — древнее искусство, доставшееся нам от предков, в котором сочетаются сила и мастерство, честь и воля. Это не просто борьба на ковре, а настоящая школа мужества, закаляющая дух и характер.

Нурислам Сарыбай, спортсмен: «Впереди у нас чемпионат Казахстана по самбо. Если там победим, есть цель поехать за границу. В этот спорт меня привёл отец. С тех пор не останавливаюсь, постоянно тренируюсь и стремлюсь к успеху».

День национального спорта — это не только соревновательная площадка, но и культурное пространство, объединяющее людей. Сегодня, отмечают спортивные функционеры, у молодежи значительно вырос интерес к таким видам спорта.

Бауыржан Туманбаев, директор по развитию физической культуры и проведению мероприятий: «Здесь участвуют не только спортсмены, но и обычные жители города Шымкента — у всех есть возможность присоединиться к состязаниям по собственному желанию. Участвуют и воспитанники спортивных секций. Арена здесь для всех».

Участники соревновались и в таких состязаниях, как қыз қуу, асық ату, аударыспақ. В этих играх можно продемонстрировать силу и ловкость, скорость и находчивость.