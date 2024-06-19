Как День города отметят в Шымкенте

Сегодня третий мегаполис страны празднует свой день.

С 2018 года было принято решение праздновать День города Шымкент 19 июня. Тогда этот день ознаменовали датой отсчета новейшей истории Шымкента.

В этом году больших празднований в Шымкенте не будет, в связи с паводками в ряде регионов страны. Однако, стало известно, что сегодня на пользование гражданам Шымкента будет сдан конгресс центр «Tulip Hall».

Открытие состоится сегодня в 16:00 сообщили в акимате. Жителей позвали на первый концерт. Адрес: Шымсити 101/1.

Многофункциональный конгресс центр предназначен для проведения различных мероприятий: концерты, международные форумы, выставки и пресс-конференции.

Здесь есть конференц -зал на 190 мест, пресс кабинет на 40 мест, церемониальный зал или по-простому зал совещаний на 60 мест. Все они оборудованы системами конференц-связи и синхронного перевода, телевизионного вещания, профессионального освещения.

Здание было готово к эксплуатации уже в 2023 году, но тогда за отсутствием штата сотрудников открытие переносилось. Но с сегодня двери конгресс центра за 18 млрд тенге будут открыты шымкентцам.