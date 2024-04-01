Главный тренер «Ордабасы» может покинуть свой пост

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев может покинуть свой пост, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Серый CARDINAL». Накануне шымкетнцы в рамках третьего тура КПЛ-2024 уступили на своем поле «Кайрату» (1:2).

«Информация касательно отставки Седнева не утка, и не первоапрельская шутка. Белорусского тренера действительно убирают из «Ордабасы», как ранее сообщил портал meta-ratings.kz. Также клуб должен покинуть Данияр Шадыев, который де-факто выполнял функции переговорщика и селекционера.

Но самый главный вопрос дня, кто придет вместо них? По нашим сведениям кандидатур несколько, включая Благоевича и даже Адиева (в меньшей степени). Вообще, Магомед Мусаевич имеет несколько вариантов продолжения карьеры», — пишет источник.

После трех туров КПЛ-2024 «Ордабасы» с четырьмя очками, занимает пятое место в таблице чемпионата.

В минувшем сезоне Седнев впервые в истории клуба, привел шымкентцев к золоту Казахстанской Премьер-лиги.