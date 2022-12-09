Серийную аферистку задержали полицейские

На счету у мошенницы 12 случаев краж денег обманным путем.
Поймать преступницу удалось после того, как к полицейским Туркестанской области обратилась пострадавшая женщина.
Потерпевшая доверилась объявлению о приглашении на 10 дней в санаторий в селе Аксукент и перевела подозреваемой 100 тысяч тенге. По приезду женщина поняла, что её никто не ждал да отдыха нет.
Полицейские нашли аферистку в Алматы в одной из съемных квартир, ею оказалась молодая девушка, ранее судимая за мошенничество.
Сейчас заведено уголовное дело по статье 190 «Мошенничество» проводится досудебное следствие.