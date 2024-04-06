Подробности жестокого избиения подростка в Шымкенте

Полиция Шымкента ведёт расследование факта жестокого обращения с ребёнком.

Мать напала на собственного ребенка с ножом в Шымкенте. На этих кадрах несовершеннолетняя девочка истошно кричит и пытается убежать от собственной матери. Та идет на нее с ножом, бьет кулаками и ведром по голове.

В какой то момент девочке удалось выбежать из дома и позвать на помощь. Кадры жестокого обращения с подростком увидели полицейские, которые изъяли видеозапись с камер видеонаблюдения. Девочка получила несколько глубоких порезов на руке, врачам пришлось накладывать швы. Сама мать рассказала омбудсмену, что у нее резкие перепады настроения после рождения детей и напряженные отношения с супругом. А вспылила она из-за незакрытых окон, мол девочка ее не послушала и впустила в дом сквозняк.

«Судебно-медицинская экспертиза девочке была проведена первого апреля, вчера 4 апреля была проведена психиатрическая экспертиза в отношении мамы вменяема она или не вменяема. Столь жестокое обращение к дочери я считаю, что такие факты ранее в этой семье были», — говорит Жанетта Жазыкбаева, уполномоченная по правам ребенка в Шымкенте.

Результаты экспертизы будут готовы в течение 10 дней. По словам экспертов, девочка получила не только физическую по и психологическую травму. Сейчас с ней работают психологи.

«Уже сейчас ребенку нужно длительное восстановление и психологическая поддержка, травмы у ребенка очень серьезные. Очень легко сказать, что ребенок манипулирует, но родители не хотят брать на себя ответственность за ошибки в воспитании», — говорит Герман Владимиров, психолог.

В полиции завели уголовное дело по статье истязание.

«По данному факту 31 марта возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника департамента полиции», — говорит Серик Ергешов, заместитель начальника ДП г. Шымкента.

Сейчас девочка находится с отцом. Тем временем, после инцидента, второй супруг обратился к омбудсмену с просьбой обеспечить двум его малолетним детям, остающимся с матерью, безопасность. Однако, до получения выводов экспертизы, говорит уполномоченная по правам ребенка, это сделать невозможно.