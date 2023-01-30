С комплексом канализационно-очистных сооружений ознакомились ветераны Шымкента

Представители совета ветеранов ознакомились с работой уникального комплекса канализационно-очистных сооружений Шымкента.

Ветеранам рассказали о работе комплекса и технологиях, которые применяются в его работе. Затем аксакалы посетили семинар, который организовали в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

Информационный тур по объектам ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» для ветеранов Шымкента организовала администрация предприятия. Гостей ознакомили с работой компании, комплексом канализационно-очистных сооружений: о его работе и технологиях, которые применяются при обработке канализационных стоков.

«Мы добились того, что есть не во всех городах Казахстана и даже Москвы, ведь раньше мы ориентировались на нее. Мы добились 100% охвата индивидуальными приборами учета воды, то есть вы платите только за ту воду, которую потребили», — рассказывает специалист.

Ветераны Шымкента с интересом узнавали новую для себя информацию, задавали вопросы, оценили работу уникального комплекса и поделились впечатлениями.

Намазбай Орманов, профессор:

«Отлично отработанная технология – все перерабатывается и все используется очень рационально. Отработанный осадок идет на удобрения, а очищенная вода на полив технических культур. Это очень важно, ведь в скором будущем вода станет дефицитом».

После комплекса очистных сооружений, шымкентские ветераны посетили управление ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», где приняли участие в семинаре.