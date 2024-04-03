Провалилась сама или кто-то столкнул: жуткая смерть в дренажном колодце

Новые подробности в деле о гибели 29-летней девушки, которая скончалась в дренажном колодце.

Инцидент произошел в Тюлькубасском районе. Родственники погибшей решились на откровенное интервью и сообщили, что правоохранители не ведут расследование должным образом. Кроме того, они не верят в версию суицида и предполагают, что мать троих детей убили, передает OTYRAR.

Жизнь 29-летней Риммы Черных оборвалась внезапно. Жительницу Тюлькубасского района нашли в узком дренажном колодце. Родные погибшей требуют провести тщательное расследование. Они не верят в версию несчастного случая или самоубийства. Семья считает, что Римма не могла добровольно свести счеты с жизнью. На ее теле были многочисленные травмы и синяки.

Михаил Черных, муж погибшей:

«Мы каждый день с Риммой общались. Обсуждали вот поездку в Ташкент. Я с работы должен был приехать, мы должны были поехать отдыхать в Ташкент. Уже планировали, смотрели отель там, где будем гулять. Ну и все, она ждала этого момента, когда я приеду с вахты и мы поедем отдыхать. А то ,что что-то с собой сделать, такого быть не могло. Ну она писала, что в церковь не успели. Утром уже она должны были с детьми ехать в садик и в школу детей отправлять. Жили не плохо, все у нее было, машина была, она ездила спокойно. Без денег она не сидела, всегда ей переводил».

У семьи погибшей много вопросов к правоохранительным органам по поводу следствия. По их словам, они даже не знают ведётся экспертиза или нет. Родные также рассказывают, что на место трагедии Риму привез односельчанин. Они не понимают, как Рима могла упала в столь узкий колодец при этом сосед якобы стоял рядом.

Светлана Черных, свекровь погибшей:

«Как туда можно прыгнуть человеку в куртке? Девочка когда доставала ее, она намного меньше Риммы и то у нее травмы были. А если Рима больше ее, как так? Не понятно, одни вопросы и никакого ответа. Этот (односельчанин, который довез Римму до колодца — прим.ред.) тоже улыбается стоит на поле, а после сел в машину и убежал, когда ее вытащили. Еще подошел к ней и говорит «что ты лежишь? вставай». Вечером я узнаю, что его отпустили. Буквально через два три часа. Я на другой день поехала к следователю, спросить почему его отпустили. Мне ответили, что на него ничего нет. Как это нет? Он же там был. Зачем он туда ее привез? Вопрос также остался в воздухе. Он говорит, я ничего не могу предпринять, пока не будет экспертизы».

Комментировать заявление семьи погибшей в полиции Туркестанской области не стали. Воздержались и от интервью на камеру. Есть ли подозреваемый в деле и задержан ли он, остается загадкой. Но расследование, по словам правоохранителей ведётся.

Пресс-служба ДП Туркестанской области:

«В настоящее время полицией проводится расследование по статье «Доведение до самоубийства». Выясняются все обстоятельства, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение».

Трагедия произошла 18 марта возле аула Майтобе. 30 спасателей, три часа пытались вызволить обессиленную, подавали внутрь кислород. На помощь пришел местный житель, которого спустили в трубу, и общими усилиями вытянули двоих наружу. Пострадавшую передали в руки медиков, но они через пару минут констатировали смерть. Провалилась погибшая в колодец сама или ее кто-то столкнул – станет известно по завершению расследования.

Римма Черных воспитывали с супругом троих детей. Старшему из которых 9 лет, а младшему всего 4 года.