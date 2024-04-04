Тройня родилась в Туркестанской области

В перинатальном центре №2 Туркестанской области родилась тройня.

40-летняя жительница Байдибекского района Жансауле Доспанова родила троих мальчиков.

Вес младенцев — 1990, 1975 и 1728 граммов. Многодетная мать родила путем кесарева сечения.

Мальчики появились на свет недоношенными, но их состояние стабильное.

У Жансауле Доспановой восемь детей, она — мать-героиня. Тройняшек назвали Нариманом, Нуриманом и Нурманом.

Мать-героиня говорит, что растерялась, когда впервые услышала, что родит тройню. Ведь воспитывая пятерых детей, она не планировала рожать снова.

Сейчас за младенцами ухаживают специалисты отделения реанимации. В этом году в перинатальном центре №2 родились 24 двоен и одна тройня.