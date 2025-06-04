В школах Шымкента откроются бесплатные стоматологические кабинеты

В школах Казахстана с численностью более 1000 учеников откроют профилактические стоматологические кабинеты. Их будет более 1200: в Астане, Алматы, Шымкенте и других регионах.

В школьных кабинетах будут бесплатно оказывать базовые услуги: осмотры, обучение гигиене, а при необходимости направлять к узким специалистам или на лечение. Проект призван охватить не менее 90% школьников профилактикой и повысить гигиеническую грамотность детей и их родителей.

Сауле Есенбаева, главный внештатный стоматолог министерства здравоохранения РК: «Например, дети с неправильным прикусом будут направляться к врачу ортодонту. Если требуется лечение глубокого кариеса, пульпита, пародонтита, то такие детки будут направляться на лечение к врачу стоматологу для того, чтобы раньше выявить патологию и смочь раньше помочь».

Работать в кабинетах будут стоматологи и гигиенисты из местных поликлиник. Всё оборудование и расходные материалы будут закупать в рамках ОСМС. По словам практикующих врачей, лечение стоматологических заболеваний в раннем возрасте — залог здоровой улыбки в будущем. Количество аномалий зубочелюстной системы среди детей растёт с каждым годом, и профилактика становится как никогда актуальной.

Отажан Абдураимов, стоматолог: «Последствия невылеченного кариеса приводят к пульпиту, пародонтиту и удалению зубов, удаление зубов — к аномалиям зубочелюстной системы, не совсем правильного формирования прикуса. Дети любят пить газировку, есть чипсы, много сахаросодержащих продуктов употреблять, у них появляются вышеперечисленные проблемы».

Пока, по данным минздрава, в стране действуют всего 145 стоматологических кабинетов, что явно недостаточно для регулярного осмотра детей и своевременного выявления проблем. Запускать работу пришкольных кабинетов профилактики планируют поэтапно, начиная с этого года, исходя из потребности каждого региона.