Стоматолог прямо в школе!

Меньше, чем через месяц, в 25 школах Шымкента начнут работать бесплатные стоматологические кабинеты.
С какой целью они открываются и каков охват учащихся, РАБАТу разъяснил главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения г. Шымкента Бектас Нұртасұлы Қайып.
– Бектас Нұртасұлы, как родилась идея открыть стоматологические кабинеты в школах?
– Раньше это была просто совместная инициатива двух министерств РК – просвещения и здравоохранения. Теперь мы становимся свидетелями того, как эта идея реализуется на практике.
Как было задумано в Министерстве просвещения, в первую очередь стоматологические кабинеты появятся в учебных заведениях с численностью учащихся более тысячи. Таких школ в стране насчитывается свыше 1 200: большинство из них расположены в Алматы (145), Астане (106), Шымкенте, а также в Туркестанской и Алматинской областях.
На первом этапе в Шымкенте подготовлено 25 школ с такой большой численностью учащихся. В ближайшем будущем это число будет увеличено.
Стоматологические кабинеты в школах Шымкента, открытые для профилактики стоматологических заболеваний у учащихся
|№ п/п
|Номер школы и число учащихся
|Местонахождение
|Наименование прикрепленных поликлиник
|Срок открытия стоматологического кабинета
|1
|№35 (2010)
|ул. Федченко, б/н
|№1
|2-3 квартал 2025 г.
|2
|№65 (3054)
|Сайрам
|№1
|2-3 квартал 2025 г.
|3
|№9 (2685)
|ул. Казыбек би, 40
|№1
|2-3 квартал 2025 г.
|4
|№4 (1893)
|ул. Калдаякова, 37
|№2
|2-3 квартал 2025 г.
|5
|№42 (1908)
|ул. Алпысбай батыра, 109
|№2
|2-3 квартал 2025 г.
|6
|№50 (2739)
|ул. Мангельдина
|№2
|2-3 квартал 2025 г.
|7
|№29 (1434)
|ул. Гагарина, 22
|№2
|2-3 квартал 2025 г.
|8
|№33 (1478)
|ул. Тверская
|№2
|2-3 квартал 2025 г.
|9
|№80 (3788)
|мкр «Нурсат»
|№3
|2-3 квартал 2025 г.
|10
|№130 (2243)
|мкр «Нурсат», 461
|№3
|2-3 квартал 2025 г.
|11
|№132 (2082)
|мкр «Астана», 132
|№3
|2-3 квартал 2025 г.
|12
|№64 (1742)
|21 мкр
|№4
|2-3 квартал 2025 г.
|13
|№17 (1243)
|ул. Володарского, 15
|№4
|2-3 квартал 2025 г.
|14
|№13 (1460)
|ул. Чайковского, 90
|№4
|2-3 квартал 2025 г.
|15
|№30 (1401)
|ул. Пшеничная, 32
|№5
|2-3 квартал 2025 г.
|16
|№36 (1428)
|ул. Фурманова
|№5
|2-3 квартал 2025 г.
|17
|№68 (1515)
|мкр «Азат»
|№5
|2-3 квартал 2025 г.
|18
|№38 (2793)
|18 мкр
|№2
|2-3 квартал 2025 г.
|19
|№52 (2206)
|ул. Аль-Фараби, 102
|№6
|2-3 квартал 2025 г.
|20
|№87 (2720)
|ул. Аргынбекова, 21
|№6
|2-3 квартал 2025 г.
|21
|№136 (2899)
|мкр «Самал-3»
|№6
|2-3 квартал 2025 г.
|22
|№137 (2797)
|мкр «Самал-3»
|№6
|2-3 квартал 2025 г.
|23
|№23 (4212)
|8 мкр
|№13
|2-3 квартал 2025 г.
|24
|№11 (1352)
|ул. Турысова
|№8
|2-3 квартал 2025 г.
|25
|№47 (2242)
|ул. Байтурсынова
|№13
|2-3 квартал 2025 г.
– Почему упор сделан именно на школах с тысячей учеников?
– В Минздраве пояснили, что приоритет отдают школам с большим количеством учащихся. Это позволит охватить максимальное число детей при ограниченных ресурсах. Однако возможность открытия стоматологических кабинетов в других школах тоже будет рассматриваться, исходя из медико-экономической целесообразности, удаленности от медицинских учреждений, состояния стоматологического здоровья детей и доступности специалистов.
– На какие услуги могут рассчитывать учащиеся этих школ?
– По информации Министерства здравоохранения РК, школьникам будут предоставляться следующие бесплатные услуги на базе первичной медико-санитарной помощи:
* осмотр и сбор анамнеза,
* физикальное обследование,
* обучение правилам гигиены полости рта,
* профессиональная чистка,
* при необходимости – направление к специалистам более высокого уровня или госпитализация.
– Где возьмут специалистов?
– Управление здравоохранения города уже закрепило за каждой из 25 школ специалистов из конкретных поликлиник Шымкента. Обслуживать кабинеты будут стоматологи или гигиенисты.
Оборудование и расходные материалы будет закупаться в рамках ОСМС. Расписание работы стоматологического кабинета будет определяться по каждой школе отдельно.
– Вы подчеркнули, что такую стоматологическую помощь в этих школах дети будут получать бесплатно. Но за счет чего?
– Финансирование взял на себя местный исполнительный орган – акимат Шымкента. Все услуги будут финансироваться из средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
В школьных кабинетах будут бесплатно оказывать базовые услуги: осмотры, обучение гигиене, а при необходимости направлять к узким специалистам или на лечение. Проект призван охватить не менее 90% школьников профилактикой стоматологических заболеваний и повысить гигиеническую грамотность детей и их родителей.
В одном из интервью наша коллега, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения РК Сауле Есенбаева поясняла: «Например, дети с неправильным прикусом будут направляться к врачу-ортодонту. Если требуется лечение глубокого кариеса, пульпита, пародонтита, то такие детки будут направляться на лечение к стоматологу, чтобы раньше выявить патологию и вовремя оказать помощь».
– Почему так важно регулярно показывать ребенка, школьника стоматологу?
– Потому что лечение стоматологических заболеваний в раннем возрасте – залог здоровой улыбки в будущем. По словам практикующих врачей, количество аномалий зубочелюстной системы среди детей растет с каждым годом, и профилактика становится как никогда актуальной.
Пораженные кариесом зубы, более того – вовремя не пролеченные – это, по большому счету, трагедия для молодого человека. Он не может широко улыбнуться, нормально, уверенно говорить, быть публичным…
Это очень и очень серьезная проблема. Последствия невылеченного кариеса приводят к пульпиту, пародонтиту и удалению зубов, а удаление зубов – к аномалиям зубочелюстной системы, неправильного формирования прикуса. Наши врачи будут разъяснять ребятам правила гигиены полости рта. Я уверен, все эти меры позволят сохранить здоровые улыбки наших детей.
Напомню, что в конце мая этого года в ходе рабочей поездки в Шымкент первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев сообщил, что руководством города разработан проект собственной концепции развития здравоохранения с учетом региональных особенностей. В ее рамках предусмотрено активное внедрение проектов ВОЗ: «Школы, способствующие укреплению здоровья», «Здоровые университеты», «Здоровые города», «Здоровые рабочие места».
Тогда он отметил, что в рамках этой концепции во всех планируемых школах будут открыты стоматологические кабинеты. Вот это время пришло.
– Благодарю Вас, Бектас Нұртасұлы, за подробные разъяснения.
Фарида Шарафутдинова