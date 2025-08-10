Стоматолог прямо в школе!

Меньше, чем через месяц, в 25 школах Шымкента начнут работать бесплатные стоматологические кабинеты.

С какой целью они открываются и каков охват учащихся, РАБАТу разъяснил главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения г. Шымкента Бектас Нұртасұлы Қайып.

Бектас Нұртасұлы Қайып

– Бектас Нұртасұлы, как родилась идея открыть стоматологические кабинеты в школах?
– Раньше это была просто совместная инициатива двух министерств РК – просвещения и здравоохранения. Теперь мы становимся свидетелями того, как эта идея реализуется на практике.

Как было задумано в Министерстве просвещения, в первую очередь стоматологические кабинеты появятся в учебных заведениях с численностью учащихся более тысячи. Таких школ в стране насчитывается свыше 1 200: большинство из них расположены в Алматы (145), Астане (106), Шымкенте, а также в Туркестанской и Алматинской областях.

На первом этапе в Шымкенте подготовлено 25 школ с такой большой численностью учащихся. В ближайшем будущем это число будет увеличено.

Стоматологические кабинеты в школах Шымкента, открытые для профилактики стоматологических заболеваний у учащихся

№ п/пНомер школы и число учащихсяМестонахождениеНаименование прикрепленных поликлиникСрок открытия стоматологического кабинета
1№35 (2010)ул. Федченко, б/н№12-3 квартал 2025 г.
2№65  (3054)Сайрам№12-3 квартал 2025 г.
3№9  (2685)ул. Казыбек би, 40№12-3 квартал 2025 г.
4№4  (1893)ул. Калдаякова, 37№22-3 квартал 2025 г.
5№42 (1908)ул. Алпысбай батыра, 109№22-3 квартал 2025 г.
6№50 (2739)ул. Мангельдина№22-3 квартал 2025 г.
7№29 (1434)ул. Гагарина, 22№22-3 квартал 2025 г.
8№33 (1478)ул. Тверская№22-3 квартал 2025 г.
9№80  (3788)мкр «Нурсат»№32-3 квартал 2025 г.
10№130 (2243)мкр «Нурсат», 461№32-3 квартал 2025 г.
11№132  (2082)мкр «Астана», 132№32-3 квартал 2025 г.
12№64 (1742)21 мкр№42-3 квартал 2025 г.
13№17 (1243)ул. Володарского, 15№42-3 квартал 2025 г.
14№13 (1460)ул. Чайковского, 90№42-3 квартал 2025 г.
15№30  (1401)ул. Пшеничная,  32№52-3 квартал 2025 г.
16№36  (1428)ул. Фурманова№52-3 квартал 2025 г.
17№68 (1515)мкр «Азат»№52-3 квартал 2025 г.
18№38 (2793)18 мкр№22-3 квартал 2025 г.
19№52  (2206)ул. Аль-Фараби, 102№62-3 квартал 2025 г.
20№87  (2720)ул.  Аргынбекова,  21№62-3 квартал 2025 г.
21№136  (2899)мкр «Самал-3»№62-3 квартал 2025 г.
22№137  (2797)мкр «Самал-3»№62-3 квартал 2025 г.
23№23 (4212)8 мкр№132-3 квартал 2025 г.
24№11  (1352)ул. Турысова№82-3 квартал 2025 г.
25№47  (2242)ул. Байтурсынова№132-3 квартал 2025 г.

– Почему упор сделан именно на школах с тысячей учеников?
– В Минздраве пояснили, что приоритет отдают школам с большим количеством учащихся. Это позволит охватить максимальное число детей при ограниченных ресурсах. Однако возможность открытия стоматологических кабинетов в других школах тоже будет рассматриваться, исходя из медико-экономической целесообразности, удаленности от медицинских учреждений, состояния стоматологического здоровья детей и доступности специалистов.

– На какие услуги могут рассчитывать учащиеся этих школ?
– По информации Министерства здравоохранения РК, школьникам будут предоставляться следующие бесплатные услуги на базе первичной медико-санитарной помощи:
* осмотр и сбор анамнеза,
* физикальное обследование,
* обучение правилам гигиены полости рта,
* профессиональная чистка,
* при необходимости – направление к специалистам более высокого уровня или госпитализация.

– Где возьмут специалистов?
– Управление здравоохранения города уже закрепило за каждой из 25 школ специалистов из конкретных поликлиник Шымкента. Обслуживать кабинеты будут стоматологи или гигиенисты.

Оборудование и расходные материалы будет закупаться в рамках ОСМС. Расписание работы стоматологического кабинета будет определяться по каждой школе отдельно.

– Вы подчеркнули, что такую стоматологическую помощь в этих школах дети будут получать бесплатно. Но за счет чего?
– Финансирование взял на себя местный исполнительный орган – акимат Шымкента. Все услуги будут финансироваться из средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В школьных кабинетах будут бесплатно оказывать базовые услуги: осмотры, обучение гигиене, а при необходимости направлять к узким специалистам или на лечение. Проект призван охватить не менее 90% школьников профилактикой стоматологических заболеваний и повысить гигиеническую грамотность детей и их родителей.

В одном из интервью наша коллега, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения РК Сауле Есенбаева поясняла: «Например, дети с неправильным прикусом будут направляться к врачу-ортодонту. Если требуется лечение глубокого кариеса, пульпита, пародонтита, то такие детки будут направляться на лечение к стоматологу, чтобы раньше выявить патологию и вовремя оказать помощь».

– Почему так важно регулярно показывать ребенка, школьника стоматологу?
– Потому что лечение стоматологических заболеваний в раннем возрасте – залог здоровой улыбки в будущем. По словам практикующих врачей, количество аномалий зубочелюстной системы среди детей растет с каждым годом, и профилактика становится как никогда актуальной.

Пораженные кариесом зубы, более того – вовремя не пролеченные – это, по большому счету, трагедия для молодого человека. Он не может широко улыбнуться,  нормально, уверенно говорить, быть публичным…

Это очень и очень серьезная проблема. Последствия невылеченного кариеса приводят к пульпиту, пародонтиту и удалению зубов, а удаление зубов – к аномалиям зубочелюстной системы, неправильного формирования прикуса. Наши врачи будут разъяснять ребятам правила гигиены полости рта. Я уверен, все эти меры позволят сохранить здоровые улыбки наших детей.

Напомню, что в конце мая этого года в ходе рабочей поездки в Шымкент первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев сообщил, что руководством города разработан проект собственной концепции развития здравоохранения с учетом региональных особенностей. В ее рамках предусмотрено активное внедрение проектов ВОЗ: «Школы, способствующие укреплению здоровья», «Здоровые университеты», «Здоровые города», «Здоровые рабочие места».

Тогда он отметил, что в рамках этой концепции во всех планируемых школах будут открыты стоматологические кабинеты. Вот это время пришло.

– Благодарю Вас, Бектас Нұртасұлы, за подробные разъяснения.

 Фарида Шарафутдинова

