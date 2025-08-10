Стоматолог прямо в школе!

Меньше, чем через месяц, в 25 школах Шымкента начнут работать бесплатные стоматологические кабинеты.

С какой целью они открываются и каков охват учащихся, РАБАТу разъяснил главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения г. Шымкента Бектас Нұртасұлы Қайып.

– Бектас Нұртасұлы, как родилась идея открыть стоматологические кабинеты в школах?

– Раньше это была просто совместная инициатива двух министерств РК – просвещения и здравоохранения. Теперь мы становимся свидетелями того, как эта идея реализуется на практике.

Как было задумано в Министерстве просвещения, в первую очередь стоматологические кабинеты появятся в учебных заведениях с численностью учащихся более тысячи. Таких школ в стране насчитывается свыше 1 200: большинство из них расположены в Алматы (145), Астане (106), Шымкенте, а также в Туркестанской и Алматинской областях.

На первом этапе в Шымкенте подготовлено 25 школ с такой большой численностью учащихся. В ближайшем будущем это число будет увеличено.

Стоматологические кабинеты в школах Шымкента, открытые для профилактики стоматологических заболеваний у учащихся

№ п/п Номер школы и число учащихся Местонахождение Наименование прикрепленных поликлиник Срок открытия стоматологического кабинета 1 №35 (2010) ул. Федченко, б/н №1 2-3 квартал 2025 г. 2 №65 (3054) Сайрам №1 2-3 квартал 2025 г. 3 №9 (2685) ул. Казыбек би, 40 №1 2-3 квартал 2025 г. 4 №4 (1893) ул. Калдаякова, 37 №2 2-3 квартал 2025 г. 5 №42 (1908) ул. Алпысбай батыра, 109 №2 2-3 квартал 2025 г. 6 №50 (2739) ул. Мангельдина №2 2-3 квартал 2025 г. 7 №29 (1434) ул. Гагарина, 22 №2 2-3 квартал 2025 г. 8 №33 (1478) ул. Тверская №2 2-3 квартал 2025 г. 9 №80 (3788) мкр «Нурсат» №3 2-3 квартал 2025 г. 10 №130 (2243) мкр «Нурсат», 461 №3 2-3 квартал 2025 г. 11 №132 (2082) мкр «Астана», 132 №3 2-3 квартал 2025 г. 12 №64 (1742) 21 мкр №4 2-3 квартал 2025 г. 13 №17 (1243) ул. Володарского, 15 №4 2-3 квартал 2025 г. 14 №13 (1460) ул. Чайковского, 90 №4 2-3 квартал 2025 г. 15 №30 (1401) ул. Пшеничная, 32 №5 2-3 квартал 2025 г. 16 №36 (1428) ул. Фурманова №5 2-3 квартал 2025 г. 17 №68 (1515) мкр «Азат» №5 2-3 квартал 2025 г. 18 №38 (2793) 18 мкр №2 2-3 квартал 2025 г. 19 №52 (2206) ул. Аль-Фараби, 102 №6 2-3 квартал 2025 г. 20 №87 (2720) ул. Аргынбекова, 21 №6 2-3 квартал 2025 г. 21 №136 (2899) мкр «Самал-3» №6 2-3 квартал 2025 г. 22 №137 (2797) мкр «Самал-3» №6 2-3 квартал 2025 г. 23 №23 (4212) 8 мкр №13 2-3 квартал 2025 г. 24 №11 (1352) ул. Турысова №8 2-3 квартал 2025 г. 25 №47 (2242) ул. Байтурсынова №13 2-3 квартал 2025 г.

– Почему упор сделан именно на школах с тысячей учеников?

– В Минздраве пояснили, что приоритет отдают школам с большим количеством учащихся. Это позволит охватить максимальное число детей при ограниченных ресурсах. Однако возможность открытия стоматологических кабинетов в других школах тоже будет рассматриваться, исходя из медико-экономической целесообразности, удаленности от медицинских учреждений, состояния стоматологического здоровья детей и доступности специалистов.

– На какие услуги могут рассчитывать учащиеся этих школ?

– По информации Министерства здравоохранения РК, школьникам будут предоставляться следующие бесплатные услуги на базе первичной медико-санитарной помощи:

* осмотр и сбор анамнеза,

* физикальное обследование,

* обучение правилам гигиены полости рта,

* профессиональная чистка,

* при необходимости – направление к специалистам более высокого уровня или госпитализация.

– Где возьмут специалистов?

– Управление здравоохранения города уже закрепило за каждой из 25 школ специалистов из конкретных поликлиник Шымкента. Обслуживать кабинеты будут стоматологи или гигиенисты.

Оборудование и расходные материалы будет закупаться в рамках ОСМС. Расписание работы стоматологического кабинета будет определяться по каждой школе отдельно.

– Вы подчеркнули, что такую стоматологическую помощь в этих школах дети будут получать бесплатно. Но за счет чего?

– Финансирование взял на себя местный исполнительный орган – акимат Шымкента. Все услуги будут финансироваться из средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В школьных кабинетах будут бесплатно оказывать базовые услуги: осмотры, обучение гигиене, а при необходимости направлять к узким специалистам или на лечение. Проект призван охватить не менее 90% школьников профилактикой стоматологических заболеваний и повысить гигиеническую грамотность детей и их родителей.

В одном из интервью наша коллега, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения РК Сауле Есенбаева поясняла: «Например, дети с неправильным прикусом будут направляться к врачу-ортодонту. Если требуется лечение глубокого кариеса, пульпита, пародонтита, то такие детки будут направляться на лечение к стоматологу, чтобы раньше выявить патологию и вовремя оказать помощь».

– Почему так важно регулярно показывать ребенка, школьника стоматологу?

– Потому что лечение стоматологических заболеваний в раннем возрасте – залог здоровой улыбки в будущем. По словам практикующих врачей, количество аномалий зубочелюстной системы среди детей растет с каждым годом, и профилактика становится как никогда актуальной.

Пораженные кариесом зубы, более того – вовремя не пролеченные – это, по большому счету, трагедия для молодого человека. Он не может широко улыбнуться, нормально, уверенно говорить, быть публичным…

Это очень и очень серьезная проблема. Последствия невылеченного кариеса приводят к пульпиту, пародонтиту и удалению зубов, а удаление зубов – к аномалиям зубочелюстной системы, неправильного формирования прикуса. Наши врачи будут разъяснять ребятам правила гигиены полости рта. Я уверен, все эти меры позволят сохранить здоровые улыбки наших детей.

Напомню, что в конце мая этого года в ходе рабочей поездки в Шымкент первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев сообщил, что руководством города разработан проект собственной концепции развития здравоохранения с учетом региональных особенностей. В ее рамках предусмотрено активное внедрение проектов ВОЗ: «Школы, способствующие укреплению здоровья», «Здоровые университеты», «Здоровые города», «Здоровые рабочие места».

Тогда он отметил, что в рамках этой концепции во всех планируемых школах будут открыты стоматологические кабинеты. Вот это время пришло.

– Благодарю Вас, Бектас Нұртасұлы, за подробные разъяснения.

Фарида Шарафутдинова