Стоматологи судятся с фондом медстрахования

Обезболивание при лечение зубов стало предметом спора между стоматологическими клиниками и фондом медицинского страхования.

Стоматологическая помощь в нашей стране предоставляется бесплатно детям, беременным и другим уязвимым группам населения. Ранее стоматологиям, которые брали госзаказ, компенсировали стоимость анестезии, но теперь, говорят врачи, фонд считает её частью лечения, требуя возврата средств за прошлые два года. И на данный момент эту манипуляцию также не оплачивают.

Светлана Алексеева, руководитель клиники: «У стоматолога существует три вида анестезии, в зависимости от диагноза они могут применяться одномоментно, но сейчас мы дошли до абсурда и мы не имеем полного права использовать их и предоставлять. Мы родителям так и говорим, нам не оплачивают анестезию, но мы не может ребенка в истерике лечить тогда, когда он заливается от боли, вы готовы доплату произвести или на платный прием? И родители соглашаются и платят деньги».

Но не все могут позволить себе оплатить прием у врача. Все началось с заявления высшей аудиторской палаты (ВАП) о том, что они выявили факты двойной оплаты по целому ряду стоматологических услуг. Общий объем по республике составляет порядка 2 млрд тенге.

По данным ВАП, стоимость препаратов для анестезии уже «сидела» в стоимости медицинских услуг. Несмотря на то, что по факту выплаты за прошлые года были произведены, фонд требует деньги назад. При этом юристы говорят, стоматологических клиник, которые ведут борьбу с фондом, много, первые процессы только начались.

«МЗ ссылается на разъяснение, что местные анестетики входят в стоимость оказания услуг лечения кариеса, периодонтита или других, и стоматологические клиники не должны были предоставлять отдельные услуги анестезии, но там путаница в понятиях. В разъяснениях говорили об анестетике как о препарате, а у нас в тарификаторе анестезия — это услуга. Анестезии три, согласно приказу, они предусмотрены приказом министерства здравоохранения», — поясняет адвокат Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов Данильхан Шагатаев.

В фонде рассказали, что, действительно, провели внеплановый мониторинг обоснованности оплаты стоматологических услуг за 2023 год. Проверки коснулись 687 субъектов здравоохранения и было выявлено повторное оказание услуги анестезии и отсутствие записей в медицинских информационных системах.

«687 поставщиков возместили порядка 1,1 млрд тенге сразу же в ходе аудита. В целом 576 клиник полностью возвратили положенную сумму в размере более 996,6 млн тенге, 36 поставщиков сделали частичный возврат на сумму 106,8 млн тенге. Однако еще 42 субъекта по стране отказались добровольно возвращать средства в размере 260 млн тенге. Договоры с ними расторгнуты. Фонд вынужден инициировать судебные разбирательства с ними для исполнения рекомендаций ВАП», — заявили в пресс-службе ФСМС.

Конфликт продолжается и тянется уже девять месяцев. Эксперты предполагают, что если суд встанет на сторону фонда, то многие клиники могут прекратить сотрудничество с ФСМС, что ухудшит доступ к бесплатной помощи.