1:2 в пользу Актобе: ФК Ордабасы проиграла в матче за кубок Казахстана

В матче за кубок Казахстана QFL шымкентская команда Ордабасы проиграла Актобе, передает OTYRAR.

На стадионе имени Кажымукана сегодня собрались болельщики и поклонники футбола, которые пришли поболеть за свои любимые команды.

Красивым голом счет открыли Ордабасы, а точнее Евгений Макаренко. К концу первого экстра тайма счет на таблице уровнял Дорни Ромеро из ФК Актобе. На 117 минуте игры следующий гол забил Жан Жайро, таким образом счет составил 1:2 в пользу Актобе.

Напомним, сегодня проложила 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу. Редакция Отырар поздравляет победителей и гордится ребятами из Ордабасы. Желаем больших побед в будущем и не расстраиваться проигрышу.

Фото: Instagram @fc__ordabasy