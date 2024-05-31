156 частных медицинских организаций подключились к ОСМС в Шымкенте

С внедрением системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Шымкенте значительно улучшился потенциал оказания медицинских услуг.

Увеличилось количество медицинских учреждений, предоставляющих услуги населению.

Если в 2022 году медицинские услуги в Шымкенте оказывали 130 организаций, то на сегодняшний день их количество достигло 190. Из них 34 – государственные учреждения, а 156 – частные медицинские организации.

Самое важное – у населения теперь есть выбор.

Об этом сообщил директор филиала НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования» по городу Шымкент Сабит Куралбек в ходе брифинга в городском информационно-коммуникационном центре.

По словам Сабита Куралбека, из частных медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ОСМС, 89 являются стоматологическими учреждениями.

Дети и беременные женщины имеют право бесплатно получить в них плановую стоматологическую помощь.

В экстренных случаях право на бесплатную стоматологическую помощь имеют:

Дети до 18 лет;

Беременные женщины;

Ветераны Великой Отечественной войны;

Инвалиды 1, 2, 3 групп;

Многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

Получатели адресной социальной помощи и пенсионеры;

Больные инфекционными, социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

Неработающие лица, осуществляющие уход за особенными детьми;

Неработающие граждане, осуществляющие уход за инвалидами первой группы с детства.

Филиал систематически проводит мониторинг качества медицинских услуг, предоставляемых населению лечебными учреждениями.

Обеспечение населения качественной и своевременной медицинской помощью, а также повышение прозрачности расходования средств – основные требования к поставщикам медицинских услуг в системе ОСМС.

В прошлом году было зарегистрировано около 500 жалоб на несвоевременное медицинское обслуживание со стороны поликлиник.

По 65 жалобам граждан был проведен внеплановый мониторинг, в ходе которого обоснованность претензий подтвердилась в 22 случаях.

Филиал продолжает работать над улучшением качества медицинских услуг и оперативно реагировать на жалобы и предложения граждан.

Это позволяет не только поддерживать высокий уровень обслуживания, но и повышать доверие населения к системе обязательного социального медицинского страхования.