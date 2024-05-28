Безвозмездный грант превратил малый бизнес шымкентского дизайнера в учебный центр

Дизайнер Жаннур Лесбекова успешно обучает девушек искусству шитья. Она мастерски владеет различными моделями постельного белья и штор, которые всегда востребованы.

Год назад, благодаря полученному безвозмездному гранту, она превратила своё малое предприятие в большой учебный центр.

Жаннур Ускенбаевна на протяжении 20 лет преподавала в колледже искусства и дизайна имени А. Кастеева.

Когда в стране впервые начали выдавать безвозмездные гранты, её знакомые попросили помочь им научиться шить и заявили о намерении защитить бизнес-проект.

Жаннур решила взять на себя эту инициативу во время декретного отпуска.

«Тогда мои ученики подали заявку на грант по шитью и успешно защитили свой проект перед комиссией. Сегодня они открыли свои бизнесы и получают крупные заказы. Со временем увеличилось количество девушек, заинтересованных в профессии портнихи. Здание, где мы работали, стало тесным, и швейных машинок не хватало. Я также представила свой бизнес-проект и подала заявку на безвозмездный грант в качестве многодетной матери. Комиссия сразу одобрила мой проект. На полученные средства мы приобрели автоматизированные швейные машины, манекены и прочие приспособления для производства. Таким образом, мы превратились в большой учебный центр», — рассказывает Жаннур.

Сегодня в центре проходят обучение студенты факультета «Дизайн» Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова по производственным дисциплинам.

Помимо конструирования и моделирования, будущие специалисты также изучают национальные виды рукоделия, такие как лепка и вышивка.

Учебный центр предоставляет студентам возможность получить практические навыки и знания, необходимые для успешной карьеры в сфере дизайна и шитья.

Пресс-служба акимата города Шымкента отмечает, что создание такого учебного центра стало значимым шагом в развитии местного бизнеса и профессионального образования.

Инициатива Жаннур Лесбековой не только способствует развитию предпринимательства среди женщин, но и помогает укрепить экономику города, предоставляя новые возможности для молодежи.

Учебный центр Жаннур Лесбековой является ярким примером того, как поддержка государства в виде безвозмездных грантов может способствовать развитию малого бизнеса и открытию новых образовательных учреждений.

В Шымкенте всё больше женщин получают возможность реализовать свои профессиональные амбиции и достигать успехов благодаря таким инициативам.