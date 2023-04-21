Безвозмездные гранты от государства используют не по назначению

38 жителей Шымкента использовали безвозмездные гранты, выделенные из государственной казны, не по назначению.

Сейчас идет работа по возврату выделенных средств в бюджет. Всего в третьем мегаполисе ежегодно выделяется около 40 безвозмездных грантов. В этом году очередной конкурс планируется объявить в мае.

Количество желающих получить безвозмездный государственный грант на общую сумму до 5 млн тенге ежегодно растёт. Однако, как только цель достигнута и деньги уже в руках, часть получателей гранта используют средства не по назначению, свидетельствуют эксперты.

На сегодняшний день, гранты предоставлены 170 предпринимателям и в 38 случаях было зафиксировано не целевое использование средств. По этим фактам направлены иски в суд и рассматривается вопрос возврата денег в государственный бюджет.

«Проводил мониторинг фонд Даму. По итогам проверки, в отношении 38 предпринимателей, был поднят вопрос отзыва выданных грантов. Сейчас в этом направлении ведётся соответствующая работа. Кроме того, совместно с правоохранительными органами принимаются меры по предупреждению коррупции, ежеквартально проводится анализ»,— рассказывает руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента Усен Исаев.

Но всё же бизнесменов, которые эффективно используют государственные финансы, и расширяют свой бизнес большинство. Так например, в Шымкенте успешно работает компания по производству средств защиты растений, удобрений и семян. Учреждение поставляет свой товар во все города Казахстана и некоторые страны СНГ. Компания сначала импортировала продукцию из-за рубежа.

Как говорят сотрудники фирмы, открытие первого учреждения в Шымкенте сопровождалось сложностями.

«Это полезные энтомофаги — живые насекомые, которые противостоят вредителям на растениях. Мы получаем чистый, без химии, биологический продукт. Современные, хайтэк-теплицы охотно его покупают, потому хотят выращивать биологически чистые овощи и фрукты, без добавления химии. Здесь находится около 50 тысяч живых насекомых они называются энтомофаги. В этом месте на упаковке записывается дата изготовления и если прочитать здесь можно получить всю информацию об этих энтомофагах. Они бывают в разных сосудах с концентрацией 125 тысяч, 50 тысяч, в зависимости от количества»,- рассказал руководитель отдела продаж компании Куаныш Исат.

Компания в прошлом году выиграла у государства безвозмездный грант — 5 млн тенге и приобрела необходимые для дополнительного производства товары. Сегодня, выпускаемая продукция, готовится к экспорту в Россию, Узбекистан и Кыргызстан. Владельцы бизнеса говорят, что спрос растет с каждым месяцем, и в связи с этим они также увеличивают количество реализуемых энтомофагов.

«Сейчас мы производим энтомофаги. Это биозащита, мы производим стимуляторы для выращивания растений. У нас очень большие планы. Мы хотим выпускать такие товары, которые к нам экспортируют из-за рубежа, и не выпускают в Казахстане. А сейчас нас добавляют в единый государственный реестр Министерства сельского хозяйства!», — говорит шымкентский предприниматель Мухаммадали Артукходжаев.

В Шымкенте ежегодно выделяется около 30-40 безвозмездных грантов. Очередной конкурс на получение государственного гранта до 5 млн тенге планируется провести уже в мае.