В Шымкенте стартовала вторая волна безвозмездных грантов: какие проекты получили поддержку?

В городе Шымкенте завершилось заседание комиссии по выдаче безвозмездных грантов до 400 МРП в рамках второй волны.

По итогам заседания комиссия одобрила бизнес-проекты 217 человек, принадлежащих к социально уязвимым группам населения.

Это важный шаг в поддержке предпринимателей, которые нуждаются в дополнительной помощи для реализации своих инициатив и улучшения уровня жизни.

На второй этап через портал BUSINESS.ENBEK было подано 1294 заявки.

Среди участников — семьи, получающие адресную социальную помощь, многодетные семьи (где старшему ребенку не более 23 лет), семьи, получающие социальные выплаты в связи с потерей кормильца, переселенцы, кандасы, лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Каждый из этих проектов был тщательно рассмотрен, и только самые перспективные и жизнеспособные получили одобрение на получение грантовой поддержки.

В состав комиссии вошли представители управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города, депутаты городского маслихата, представители общественных объединений, журналисты, члены городского общественного совета и предприниматели.

Такой разнообразный состав комиссии позволил учесть разные точки зрения и выбрать наиболее достойные проекты.

Из числа одобренных комиссией бизнес-проектов 19 касаются животноводства и птицеводства, 49 направлены на развитие сферы услуг, 22 — на производство кондитерских и хлебобулочных изделий, 44 — на пошив одежды, 16 — на производство полуфабрикатов, 5 — на производство мебели, 27 связаны с промышленностью, и 35 предполагают организацию общественного питания.

Эти разнообразные проекты не только поддержат предпринимательскую активность, но и создадут новые рабочие места в городе.

В категории получателей грантов также можно выделить несколько социально значимых групп: 5 семей получают адресную социальную помощь, 130 — многодетные семьи, 14 семей получают социальные выплаты в связи с потерей кормильца, 31 получатель имеет инвалидность, не мешающую работе, и 37 семей воспитывают детей с инвалидностью.

Эта поддержка важна для тех, кто особенно нуждается в помощи для улучшения своих жилищных условий и качества жизни.

В настоящее время победители грантов заключают договоры с центром мобильности труда.

Сумма гранта составляет 400 месячных расчетных показателей, что эквивалентно 1 476 800 тенге.

Важно отметить, что безвозмездные гранты не могут быть использованы для погашения кредитов, покупки недвижимости и производства подакцизной продукции.

Они предназначены исключительно для реализации и поддержки предпринимательских инициатив, что делает эту программу важным инструментом социально-экономического развития города.