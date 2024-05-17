Гвардейцы южного региона в Шымкенте показали мастерство в стрельбе из боевого оружия

В Шымкенте, на базе учебного центра «Ақтас» воинской части 6506, прошло лично-командное первенство регионального командования «Оңтүстік» национальной гвардии министерства внутренних дел Республики Казахстан по стрельбе из боевого оружия.

Это мероприятие стало прекрасной возможностью для военнослужащих продемонстрировать свои навыки и мастерство в обращении с огнестрельным оружием.

Под руководством начальника физической подготовки и спорта регионального командования «Оңтүстік» подполковника Салауата Турегалиева, в соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих национальной гвардии из разных городов Казахстана, включая Алматы, Шымкент, Тараз, Кызылорду и Талдыкорган.

Также свои навыки стрельбы из огнестрельного оружия продемонстрировали военнослужащие-женщины.

Упражнения выполнялись из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.

По итогам двухдневных баталий первое общекомандное место завоевала команда воинской части 5547 из города Кызылорда, второго места удостоилась команда воинской части 5513 из города Тараз, а бронзовыми призерами турнира стала команда воинской части 6698 из города Шымкента.

На торжественной церемонии закрытия соревнований заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» национальной гвардии полковник Павел Ситников поздравил всех участников с успешным завершением соревнований и отметил особую важность подобных мероприятий для совершенствования огневой подготовки гвардейцев.

Полковник Ситников сказал: «Эти соревнования не только позволили военнослужащим продемонстрировать свои навыки и профессионализм, но и способствовали укреплению боевой готовности Национальной гвардии. Поздравляю всех победителей и желаю дальнейших спортивных и воинских успехов. Надеюсь, что оружие мы будем применять только в учебных целях».

Лучшие по индивидуальным и командным зачетам были награждены кубками, грамотами и ценными призами.

Следует отметить, что из их числа будет сформирована сборная команда регионального командования «Оңтүстік», которая в дальнейшем будет представлять южный регион на республиканских соревнованиях.