Гвардейцы южного региона в Шымкенте показали мастерство в стрельбе из боевого оружия

В Шымкенте, на базе учебного центра «Ақтас» воинской части 6506, прошло лично-командное первенство регионального командования «Оңтүстік» национальной гвардии министерства внутренних дел Республики Казахстан по стрельбе из боевого оружия.
Это мероприятие стало прекрасной возможностью для военнослужащих продемонстрировать свои навыки и мастерство в обращении с огнестрельным оружием.
Под руководством начальника физической подготовки и спорта регионального командования «Оңтүстік» подполковника Салауата Турегалиева, в соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих национальной гвардии из разных городов Казахстана, включая Алматы, Шымкент, Тараз, Кызылорду и Талдыкорган.
Также свои навыки стрельбы из огнестрельного оружия продемонстрировали военнослужащие-женщины.
Упражнения выполнялись из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.
По итогам двухдневных баталий первое общекомандное место завоевала команда воинской части 5547 из города Кызылорда, второго места удостоилась команда воинской части 5513 из города Тараз, а бронзовыми призерами турнира стала команда воинской части 6698 из города Шымкента.
На торжественной церемонии закрытия соревнований заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» национальной гвардии полковник Павел Ситников поздравил всех участников с успешным завершением соревнований и отметил особую важность подобных мероприятий для совершенствования огневой подготовки гвардейцев.
Полковник Ситников сказал: «Эти соревнования не только позволили военнослужащим продемонстрировать свои навыки и профессионализм, но и способствовали укреплению боевой готовности Национальной гвардии. Поздравляю всех победителей и желаю дальнейших спортивных и воинских успехов. Надеюсь, что оружие мы будем применять только в учебных целях».
Лучшие по индивидуальным и командным зачетам были награждены кубками, грамотами и ценными призами.
Следует отметить, что из их числа будет сформирована сборная команда регионального командования «Оңтүстік», которая в дальнейшем будет представлять южный регион на республиканских соревнованиях.