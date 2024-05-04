Кто помогает акиму наводить порядок в Шымкенте?

С момента назначения акимом Шымкента Габита Сыздыкбекова прошло больше полугода, передает Otyrar.kz

За это время в городе произошли значимые перемены. Регулярными стали выходы акима в город, к людям, а с недавнего времени, частыми стали субботники — массовые.

В ОЖИДАНИИ ЧИСТОТЫ

Все мы знаем, что были в мегаполисе времена, когда люди жаловались на мусор в городе, на то, что не убирают улицы, дворы и мусорки. После того как Президент Казахстана объявил о субботнике, за лопаты и веники взялись все.

В Шымкенте многие чиновники ручки и бумаги сменили на веники и лопаты. Убирают от мусора город все, даже пожилые. Буквально за месяц убрали сотни тонн мусора, и так будет всегда, отмечают в акимате.

АКИМ В ПОМОЩЬ

В одном из районов города жители, чиновники оцепили территорию, мусор там убирают, но не так часто по всей видимости. Буквально за пол часа там вывезли с площадки старые диваны, матрасы и весь мусор. Траву всю скосили и обрезали сухие ветки.

Пока убирали целой командой, пришел Габит Сыздыкбеков, главу города встретили аксакалы, которые вручили ему в руки грабли, после чего вместе продолжили очистку территории. По сути, очистка могла бы пройти показательно, убрались и по домам, но уборка не остановилась, после граблей и вывоза мусора, аким и его помощники (жители города) пошли таскать разбитые железные конструкции от забора.

«На субботник нужно выходить обязательно, потому что это наш город, и мы должны его содержать в чистоте. Это очень прекрасно! Я с удовольствием сегодня вышел, и призываю всех. Ведь это хороший пример для нашей молодежи», — говорит Уркен Абдреев, житель г. Шымкента.

ПЕНСИОНЕРЫ В КОМАНДЕ

На массовые субботники в Шымкенте вышли пенсионеры. Несмотря на почтенный возраст, аксакалы поделились на группы, вооружились вениками, лопатами и начали очистку дворов. А кто-то из них наравне с молодыми косят траву, и носят мусор, делая свой город чище.

После субботника по традиции накрывают достархан, где за обедом обсуждают следующий сбор. В каждой группе люди разных возрастов. Аксакалы говорят, это пример для молодого поколения, чтобы знали, насколько важно беречь общий дом.