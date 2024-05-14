Миллион цветов для Шымкента: город станет еще краше

В текущем году в городе Шымкенте запланировано крупное мероприятие по озеленению и украшению городской территории.

Под руководством этой инициативы будет высажено невероятное количество – 1 миллион штук однолетних цветов, что придаст городу особое очарование и привлекательность.

Работы по посадке цветов в настоящее время активно ведутся на центральных улицах, объездных дорогах, создавая яркие цветочные композиции и украшая городской пейзаж.

Особое внимание уделяется достопримечательностям, таким как «ханский Курган» на пересечении улиц Байдибек би и Т. Рыскулова, где планируется высадить 45 тысяч штук однолетних цветов сальвии и антирринума.

Эти цветы будут оформлены в виде орнаментальной композиции в национальном казахском стиле, что добавит местности особый культурный и исторический шарм.

На объездной дороге вдоль автодороги №1, расположенной в Енбекшинском районе, также планируется высадить 48 тысяч однолетних цветов, включая петунию, тагетес и катарантус.

Этот участок станет еще одним великолепным украшением города, привлекая внимание жителей и гостей Шымкента.

Кроме того, проводятся работы по благоустройству проспекта Кабанбай батыра и улицы Анарова в районе объездной дороги у железнодорожного вокзала.

Здесь будут посажены однолетние цветы, такие как шафран, шалфей и целозия, что придаст местности особую привлекательность и живописность.

Для обеспечения правильного развития и роста цветов используется специальная система полива через лунки, что позволяет эффективно ухаживать за растениями и поддерживать их в хорошем состоянии.

В работах по благоустройству задействованы специалисты-агрономы и техника подрядных организаций, что гарантирует высокое качество и профессионализм в проведении мероприятий по озеленению города.

Эти инициативы входят в стратегию развития города Шымкента, направленную на улучшение качества жизни его жителей, создание комфортной и привлекательной городской среды.