Миллион цветов для Шымкента: город станет еще краше

В текущем году в городе Шымкенте запланировано крупное мероприятие по озеленению и украшению городской территории.
Под руководством этой инициативы будет высажено невероятное количество – 1 миллион штук однолетних цветов, что придаст городу особое очарование и привлекательность.
Работы по посадке цветов в настоящее время активно ведутся на центральных улицах, объездных дорогах, создавая яркие цветочные композиции и украшая городской пейзаж.
Особое внимание уделяется достопримечательностям, таким как «ханский Курган» на пересечении улиц Байдибек би и Т. Рыскулова, где планируется высадить 45 тысяч штук однолетних цветов сальвии и антирринума.
Эти цветы будут оформлены в виде орнаментальной композиции в национальном казахском стиле, что добавит местности особый культурный и исторический шарм.
На объездной дороге вдоль автодороги №1, расположенной в Енбекшинском районе, также планируется высадить 48 тысяч однолетних цветов, включая петунию, тагетес и катарантус.
Этот участок станет еще одним великолепным украшением города, привлекая внимание жителей и гостей Шымкента.
Кроме того, проводятся работы по благоустройству проспекта Кабанбай батыра и улицы Анарова в районе объездной дороги у железнодорожного вокзала.
Здесь будут посажены однолетние цветы, такие как шафран, шалфей и целозия, что придаст местности особую привлекательность и живописность.
Для обеспечения правильного развития и роста цветов используется специальная система полива через лунки, что позволяет эффективно ухаживать за растениями и поддерживать их в хорошем состоянии.
В работах по благоустройству задействованы специалисты-агрономы и техника подрядных организаций, что гарантирует высокое качество и профессионализм в проведении мероприятий по озеленению города.
Эти инициативы входят в стратегию развития города Шымкента, направленную на улучшение качества жизни его жителей, создание комфортной и привлекательной городской среды.